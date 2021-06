Téléchargez les fonds d’écran Windows 11 divulgués ici

TL;DR

Windows 11 a fuité, déversant une multitude de détails dans le processus. Les nouveaux fonds d’écran de l’OS ont également fait leur apparition. Vous pouvez télécharger un ensemble de plus de 30 fonds d’écran ci-dessous.

Le prochain système d’exploitation de Microsoft a fait ses débuts impromptus cette semaine grâce à une fuite de version préliminaire. Le titre de Windows 11 est maintenant pratiquement confirmé, tandis que nous avons également eu un aperçu de plusieurs révisions de l’interface utilisateur. Mais alors que le système d’exploitation est encore dans quelques semaines, vous pouvez ajouter une touche de Windows 11 à votre bureau avec ses nouveaux fonds d’écran.

Grâce à @ChangeWindows sur Twitter (via Windows Central), plus de 30 fonds d’écran sont regroupés et sont désormais disponibles au téléchargement. L’ensemble comprend des murs de bureau traditionnels et des fonds d’écran pour le clavier tactile. Il semble que Windows 11 puisse activer davantage de fonctionnalités de personnalisation pour les utilisateurs d’écrans tactiles.

C’est un ensemble assez complet, couvrant des motifs plus abstraits, de l’art numérique et un design de ruban bleu particulièrement attrayant. La plupart des images sont également en résolution 3 840 x 2 160. L’ensemble devrait constituer un bel ajout à votre dossier de fonds d’écran.

Téléchargez les fonds d’écran de Windows 11

Nous vous déconseillons de télécharger les images de la galerie ci-dessus, car elles sont compressées. Au lieu de cela, cliquez sur le lien OneDrive ci-dessus pour l’ensemble. Une fois le fichier téléchargé, assurez-vous de décompresser le dossier. À partir de là, vous pouvez sélectionner celui que vous préférez, le ranger pour une utilisation future ou sélectionner votre favori comme fond d’écran actuel.

Faites-nous savoir quel fond d’écran est votre préféré dans la section commentaires ci-dessous.