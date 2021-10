Téléchargez les nouveaux fonds d’écran du MacBook Pro 2021 ici

Apple a publié macOS Monterey RC pour les développeurs et les utilisateurs de la version bêta publique plus tôt dans la journée, car la sortie officielle est prévue pour le 25 octobre. Étonnamment, la version d’aujourd’hui contient de nouveaux fonds d’écran du MacBook Pro 2021, et vous pouvez les télécharger ici.

macOS Monterey partage la plupart des fonctionnalités déjà introduites avec iOS 15 et iPadOS 15, notamment le mode Focus pour les notifications, le mode Portrait dans FaceTime, Live Text, iCloud+, SharePlay, Safari repensé, etc. Il existe également des traductions à l’échelle du système et Universal Control.

Les versions précédentes de macOS Monterey incluaient déjà un nouveau fond d’écran disponible en huit versions différentes. MacOS Monterey RC est désormais livré avec deux nouveaux fonds d’écran, qui ont été utilisés dans les images marketing des nouveaux MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces. Chaque papier peint a une version claire et sombre.

Vous pouvez télécharger les nouveaux fonds d’écran macOS Monterey dans leur pleine résolution ci-dessous. Assurez-vous de cliquer sur le bouton (i) et d’enregistrer le fond d’écran en pleine résolution, puis définissez-le via l’application Photos ou l’application Paramètres si vous utilisez un iPhone, iPad ou iPod touch.

Lire aussi :

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :