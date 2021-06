Téléchargez les nouveaux fonds d’écran iOS 15 pour vos appareils ici

in

Suite à la sortie de la première version bêta d’iOS 15 pour les développeurs, nous avons désormais accès à la dernière version du système d’exploitation d’Apple pour iPhone, iPod touch et iPad. En plus d’apporter de nouvelles fonctionnalités, la version bêta d’iOS 15 est également livrée avec un nouveau fond d’écran – et vous pouvez le télécharger ici.

Fait intéressant, bien que iOS 13 et iOS 14 aient tous deux eu plusieurs nouveaux fonds d’écran depuis la version bêta 1, la version bêta d’iOS 15 est livrée avec un seul nouveau fond d’écran. Comme pour tous les fonds d’écran iOS récents, le nouveau fond d’écran iOS 15 est disponible dans une variante en mode clair et en mode sombre.

Le nouveau papier peint présente des formes aux couleurs neutres qui ressemblent à une sorte de peinture abstraite avec un effet de flou. La version claire a un fond gris, tandis que la version foncée ressemble plus à un bleu marine vraiment foncé qu’à du noir.

Vous pouvez télécharger les fonds d’écran iOS 15 et iPadOS 15, dans leur pleine résolution, ci-dessous. Assurez-vous de cliquer et d’enregistrer le fond d’écran en pleine résolution, puis définissez-le via l’application Photos ou l’application Paramètres sur votre iPhone, iPad ou iPod touch.

Comme toujours, il est possible qu’Apple ajoute à nouveau de nouveaux fonds d’écran plus tard cet automne. Apple publie généralement un tout nouvel ensemble de fonds d’écran en conjonction avec un nouveau matériel, alors attendez-vous à ce que l’iPhone 13 cet automne apporte encore plus de choix à la sélection de fonds d’écran dans iOS 15.

