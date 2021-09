Téléchargez les nouveaux fonds d’écran iPhone 13 d’Apple ici – .

Comme chaque année, les nouveaux iPhone 13 et iPhone 13 Pro incluent une nouvelle collection de fonds d’écran élégants que vous pouvez utiliser. Nous avons extrait les nouveaux fonds d’écran directement des versions iPhone 13 et iPhone 13 Pro d’iOS 15 publiées aujourd’hui, vous pouvez donc les télécharger pour votre modèle d’iPhone ci-dessous.

Les nouveaux fonds d’écran iPhone 13 Pro et iPhone 13 Pro Max correspondent aux couleurs des nouveaux iPhones eux-mêmes. Les fonds d’écran sont disponibles en quatre variantes différentes – gris foncé, or, argent et bleu – pour correspondre aux options de couleur graphite, or, argent et bleu sierra pour les nouveaux iPhone 13 Pro et iPhone 13 Pro Max.

Les fonds d’écran de l’iPhone 13 mini et de l’iPhone 13 sont assortis aux nouvelles couleurs de la gamme iPhone 13 : rouge, minuit, lumière des étoiles, bleu et rose.

Il existe également des variantes en mode clair et en mode sombre de chacun des fonds d’écran. Lorsqu’ils sont définis via iOS 15, ce sont des fonds d’écran animés qui s’animent lorsque vous appuyez dessus, mais malheureusement, il n’y a malheureusement aucun moyen facile pour nous de partager les versions en mode direct pour le moment.

Pour télécharger les fonds d’écran :

Cliquez avec le bouton droit ou appuyez longuement sur l’image que vous souhaitez choisir ci-dessous et ouvrez-la dans un nouvel onglet Appuyez longuement à nouveau sur « Enregistrer » sur iOS ou « Enregistrer l’image sous » sur macOS

(Selon votre appareil, vous devrez peut-être ouvrir les images dans un nouvel onglet pour télécharger des images en pleine résolution. Ce sont les images directement à partir d’iOS, elles devraient donc avoir fière allure sur vos appareils.)

iPhone 13 :

iPhone 13 Pro

Fonds d’écran iPhone 13 Pro en mode lumière

Fonds d’écran iPhone 13 Pro en mode sombre

Fonds d’écran en mode lumière iPhone 13

Fonds d’écran iPhone 13 en mode sombre

Les premières précommandes d’iPhone 13 Pro et d’iPhone 13 Pro Max devraient arriver aux clients vendredi. En attendant, c’est une façon amusante d’essayer les derniers fonds d’écran pendant que vous attendez sur vos nouveaux iPhones.

N’oubliez pas non plus qu’en raison de préoccupations environnementales, Apple n’inclut plus d’écouteurs ou de brique de chargement dans la boîte de l’iPhone 13 cette année. Voici quelques accessoires que vous pourriez envisager de vous procurer pour combler cette lacune et compléter votre nouvel iPhone.

