Téléchargez les six rapports ici – .

Facebook a tenté de désamorcer la controverse sur ses recherches sur les adolescents sur Instagram en publiant deux des rapports au public, en les annotant avec ce qu’il dit être un contexte important.

Le réseau social accuse également le WSJ, qui a obtenu des copies des rapports, de « dénaturer » leurs conclusions. Le journal n’a pas encore répondu directement à cette accusation, mais a plutôt partagé quatre autres rapports que Facebook n’a pas rendus publics…

Fond

Le WSJ a eu accès à une présentation interne sur trois ans de recherche sur l’impact de l’utilisation d’Instagram par les adolescents, en particulier les adolescentes. L’article concluait que les résultats montraient qu’Instagram était « toxique » pour les adolescentes, et que Facebook en était conscient.

Facebook a affirmé que les résultats avaient été sortis de leur contexte et que ses recherches avaient en fait montré que l’utilisation d’Instagram faisait plus de bien que de mal. Cependant, il a par la suite annoncé qu’il suspendait les travaux sur un projet Instagram for Kids.

La société a également promis de rendre publics deux des rapports.

Facebook publie deux rapports de recherche sur les adolescents sur Instagram

Le réseau social a d’abord fourni des copies de deux rapports au Congrès, puis les a rendus publics. Les versions publiées comportent des annotations qui, selon la société, sont importantes pour replacer les résultats dans leur contexte.

Plus tôt dans la journée, nous avons fourni au Congrès les deux jeux de recherche complets qui étaient le principal objectif de la mauvaise caractérisation par le Wall Street Journal des recherches internes d’Instagram sur les adolescents et le bien-être. Nous avons ajouté des annotations à chaque diapositive qui donnent plus de contexte, car ce type de recherche est conçu pour éclairer les conversations internes et les documents ont été créés et utilisés par des personnes qui ont compris les limites de la recherche. Maintenant, nous publions publiquement ces deux decks de recherche avec des annotations.

La plupart des annotations soutiennent soit que Facebook cherchait spécifiquement des problèmes particuliers, soit que les résultats ne sont pas nécessairement statistiquement significatifs. Cette dernière affirmation semble étrange, car la société a clairement considéré les résultats suffisamment solides pour éclairer les décisions politiques.

Vous pouvez télécharger les rapports ici :

Deck de recherche annoté pour adolescents Instagram 1

Deck de recherche annoté pour adolescents Instagram 2

Le ‘WSJ’ publie quatre autres

Le WSJ a répondu en publiant les six rapports originaux.

Six des documents qui ont constitué la base de l’article Instagram sont publiés ci-dessous. Une personne demandant le statut de dénonciateur a fourni ces documents au Congrès. Facebook a publié deux de ces documents plus tôt mercredi. L’article d’Instagram faisait partie d’une série intitulée Facebook Files, qui était basée sur des rapports de recherche, des discussions en ligne avec les employés et des ébauches de présentations à la haute direction, entre autres communications de l’entreprise. Cela a révélé à quel point Facebook sait clairement que ses plateformes sont imparfaites.

Le journal a déclaré qu’il avait supprimé la plupart des noms d’employés des rapports, mais qu’il avait laissé les plus anciens.

Vous pouvez télécharger les six rapports ici :

Image corporelle des adolescentes et comparaison sociale sur Instagram : une étude exploratoire aux États-Unis.

Plongée profonde sur la santé mentale des adolescents.

Comparaison sociale basée sur l’apparence sur Instagram.

Comparaison sociale : sujets, célébrités, nombre de likes, selfies.

Résultats de la santé mentale.

Ados et jeunes adultes sur IG et FB.

