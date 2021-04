Téléchargez les superbes nouveaux fonds d’écran pour l’iPad Pro 2021

Apple a annoncé la semaine dernière l’iPad Pro 2021 avec un processeur M1, un port Thunderbolt, une prise en charge 5G et plus encore. Le plus grand iPad de 12,9 pouces arbore désormais un mini-écran LED offrant des taux de contraste “ XDR ” et des niveaux de luminosité de pointe élevés.

Les nouveaux fonds d’écran pour l’iPad Pro soulignent ce fait avec des tourbillons de couleurs vives juxtaposés sur un fond sombre. Ces fonds d’écran seront préinstallés sur les iPad Pro 2021 lors de leur livraison en mai. Mais si vous voulez les nouveaux fonds d’écran élégants pour votre iPad actuel, vous pouvez les télécharger ci-dessous.

Les nouveaux iPad Pro 11 et 12,9 pouces seront disponibles à la commande à partir de ce vendredi et expédiés aux clients dans la seconde quinzaine de mai. Merci à Khaos pour l’extraction précoce des fichiers image du firmware.

Chacun des papiers peints de la nouvelle collection «Fans» est disponible dans des palettes bleues, roses, vertes et violettes. Les couleurs bleu et rose sont destinées à l’iPad Pro 11 pouces, tandis que les couleurs vertes et violettes sont destinées au modèle 12,9 pouces.

De plus, chacun d’entre eux a une variante sombre et claire pour correspondre au mode clair et au mode sombre. Dans les deux cas, l’arrière-plan du papier peint reste noir véritable – ce sont les couleurs d’accentuation des spirales qui s’adaptent à l’apparence du système.

Pour télécharger un fond d’écran de la galerie, choisissez-en un ci-dessous, puis cliquez sur le bouton «Afficher en taille réelle». Ensuite, vous pouvez cliquer avec le bouton droit de la souris et appuyer longuement pour enregistrer l’image sur votre machine et définir comme fond d’écran de votre appareil iOS ou arrière-plan du bureau de Mac.

Les noms de fichiers contenant «834w» et «1024w» sont conçus pour les résolutions d’écran iPad Pro 11 pouces et iPad Pro 12,9 pouces respectivement. Cependant, vous pouvez probablement trouver un recadrage approprié pour rendre les fonds d’écran jolis sur d’autres tailles d’appareils Apple, y compris les iPhones.

