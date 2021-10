Téléchargez Star Wars: Squadrons, Alien Isolation, Ghostrunner et d’autres jeux gratuits et conservez-les pour toujours | Jeux

Amazon jette la maison par la fenêtre et distribue à partir d’aujourd’hui une poignée de jeux de grande qualité, dont le prix dépasse les 100 euros. Pour eux!

Le géant Amazon, comme Netflix, est déterminé à entrez dans le monde des jeux vidéo. Il y a quelques jours, elle a lancé le jeu multijoueur New World, qui a attiré 700 000 joueurs à son lancement.

vient de se dévoiler les jeux gratuits qu’il offre en octobre via Prime Gaming, et ce sont de vrais jeux formidables que vous restez pour toujours, même si vous cessez d’être Prime. Et attention car certains ne sont pas activés dans votre boutique, mais en GoG, Origin ou Epic Store.

Le plus important, sorti il ​​y a tout juste un an, est Star Wars : Squadrons, un jeu spectaculaire dans lequel vous pilotez les vaisseaux spatiaux Star Wars à la première personne. En outre peut être joué en réalité virtuelle. Il est activé dans Origin. Voici la bande annonce :

Un autre classique que nous pouvons télécharger gratuitement est Isolement extraterrestre, un jeu d’horreur dans lequel vous êtes poursuivi par la terrifiante créature extraterrestre du cinéma. Ceci est activé dans l’Epic Store.

Il met également en évidence Ghostrunner, un jeu d’action et de combat frénétique à activer chez GoG, la boutique sans DRM.

Tu veux plus? Si vous aimez les aventures graphiques, ne manquez pas le délicieux jeu de Wallace et Gromit. Il y a aussi un simulateur d’avion, Ailes rouges, et d’autres titres comme Chanson d’horreur, Secret Files 3, Blue Fire, et de plus.

Ce guide que nous avons préparé avec des fonctionnalités, des comparaisons et les meilleures options par gamme de prix vous aidera à choisir le meilleur SSD (interne et externe) pour votre appareil.

Pour obtenir tous ces jeux, il vous suffit de vous connecter avec votre compte Amazon Prime sur le site Web de Prime Gaming.

Si vous n’avez pas de compte Prime, vous pouvez créer un compte gratuit pendant un mois et ajouter les jeux à votre collection. Même si vous arrêtez d’être Prime, vous pouvez continuer à les utiliser.

La plupart de ces titres sont joués via le lanceur Prime Gaming que vous devez télécharger.

Mais les trois premiers sont installés dans leurs magasins correspondants, vous devez donc également avoir un compte Origin, Epic Store et GoG gratuit pour en profiter.

Enfin, il vaut également la peine d’attraper le jeu gratuit proposé par l’Epic Store cette semaine. Ce sont les magnifiques titres de stratégie Europa Universalis IV.