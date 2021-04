Télécom: élément clé de la culture du travail à domicile

En janvier’21, la pénétration du haut débit mobile en Inde s’élevait à 63,3%, en hausse de 680 points de base par rapport à 56,5% en janvier’20, malgré une hausse des tarifs de 30 à 40%.

Il y a exactement un an, nous avons écrit «Andra tutto bene» (tout va bien se passer!) Dans lequel nous analysons les évolutions probables de la consommation, des structures de l’industrie, etc. les changements potentiels dans l’environnement opérationnel et les bénéficiaires probables – «Va tutto bene» (tout va bien!). Une analyse des causes profondes de chaque tendance indique qu’il s’agit d’un changement de comportement des consommateurs / clients.

Principales tendances à long terme des télécommunications. Le secteur a été le principal catalyseur de la culture du travail à domicile et a permis aux gens de rester connectés dans un monde par ailleurs restreint aux déplacements. Nous avons vu émerger certaines tendances au cours de l’exercice 21, qui devraient également se poursuivre au cours de l’exercice 22, soit l’adoption croissante des services à large bande mobile et à large bande fixe; amélioration de la productivité et de l’utilité sur le dos des données; l’émergence des opérateurs télécoms pour promouvoir un écosystème de divertissement numérique; augmentation des réunions virtuelles; et poussée vers les solutions d’entreprise. Les bénéficiaires. Bharti Airtel, Vodafone Idea, Reliance Jio et Tata Communications

Adoption croissante du haut débit mobile et du haut débit fixe: en janvier’21, la pénétration du haut débit mobile en Inde s’élevait à 63,3%, en hausse de 680 points de base par rapport à 56,5% en janvier’20, malgré une hausse des tarifs de 30 à 40%. Nous supposons que l’essor d’un écosystème numérique sensibilise davantage les consommateurs à l’importance de la connexion haut débit mobile. Ceci est en outre mis en évidence par la multiplication des transactions de paiement par mobile au cours de la dernière année. Nous pensons que la forte croissance du haut débit mobile (4G) se poursuivra au cours des prochaines années. Le haut débit fixe (FBB) joue un rôle essentiel dans la promotion de la culture de la FMH et des cours en ligne. FBB a connu une forte adoption avec une croissance de 19% des sous-marins au cours de la dernière année (c’était plat pendant plusieurs années). Cela a également été aidé par des prix agressifs de Reliance Jio et de Bharti Airtel.

