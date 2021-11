Telecom Italia s’envole en Bourse après l’OPA « amicale » de KKR

22/11/2021 à 10:14 CET

Les Les actions de Telecom Italia ont augmenté après l’ouverture de la séance à la Bourse de Milan à 0,45 euro par action, ce qui représente une revalorisation de 29,9% par rapport au cours de 0,3465 euro à la clôture de vendredi dernier, après la offre d’achat à l’amiable faite par le cabinet Kohlberg Kravis Roberts (KKR), qui valorise l’Italien à 10 800 millions d’euros.

Le conseil d’administration de Telecom Italia, réuni ce dimanche en urgence, a confirmé que la firme américaine KKR avait fait part de son intention « non contraignante et indicative » quant à sa volonté de lancer une offre publique d’achat sur l’ensemble du capital des télécoms italiens.

La manifestation d’intérêt par KKR envisage la versement de 0,505 euro en numéraire pour chaque action Telecom Italia, qui entraîne une prime de près de 46% par rapport au cours de 0,3465 euro marqué par l’action de l’italien en clôture de séance vendredi dernier.

L’offre de KKR, qualifiée par le cabinet d' »amicale », serait conditionnée à l’obtention d’une acceptation minimale de 51%, en plus du résultat du processus de due diligence, ainsi qu’à l’obtention des autorisations des parties gouvernementales intéressées, puisque Telecom Italia est soumis à des pouvoirs spéciaux du gouvernement italien.

Actuellement, les principaux actionnaires de Telecom Italia sont le groupe français Vivendi, avec une participation directe de 23,7 %, devant les 9,8 % détenus par Cassa Depositi e Prestiti et les 3,1 % contrôlés par l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada.

Le prix des principaux opérateurs de télécommunications européens semblait poussé à la hausse dans l’ouverture du marché du Vieux Continent dans la perspective d’une réactivation des mouvements de consolidation dans le secteur. Ainsi, l’espagnol Telefónica, avec un rebond de 3,97 %, a mené les hausses du secteur, devant BT Group, avec 2,22 %, et le français Orange et le néerlandais KPN, avec une hausse de 1,98 % chacun, tandis que Deutsche Telekom était en hausse de 1,33% et Telia en baisse de 0,83%.