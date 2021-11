Télécom : les abonnés ont chuté de 21 mn maman en septembre

Les abonnés 3G/4G ont chuté de 19 millions en septembre en raison d’une baisse de 19 millions d’abonnés signalée par Jio.

En septembre 21, la base d’abonnés du secteur a chuté de 21 millions de MoM suite aux hausses tarifaires de Bharti & VIL et au nettoyage des abonnés par Reliance Jio. Alors que Jio était en tête des ajouts d’abonnés actifs, les ajouts 4G de Bharti étaient les plus élevés. Malgré la perte de parts au premier semestre de l’exercice 22, Bharti a augmenté ses tarifs à deux reprises au cours des 4 derniers mois dans le segment de la voix prépayée, reflétant son intérêt croissant pour l’ARPU. Cela peut affecter les ventes nettes de Bharti, mais augmentera les revenus et les marges. Maintenir Acheter sur Bharti.

Baisse de la base d’abonnés déclarée : en septembre 21, la base d’abonnés déclarée du secteur a chuté de 21 m à 1 166 m ; cependant, les abonnés actifs ont augmenté de 4 millions à 966 millions. Reliance Jio a enregistré le plus grand nombre d’abonnés actifs, de 4,7 millions ; cependant, il a perdu 19 millions sur une base rapportée. Bharti Airtel a ajouté 0,3 million d’abonnés signalés et Vodafone Idea (VIL) a perdu 1,1 million/0,8 million d’abonnés signalés/actifs.

Baisse du nombre d’abonnés 4G en raison de Jio : les abonnés 3G/4G ont chuté de 19 millions en septembre en raison d’une baisse de 19 millions d’abonnés signalée par Jio. Alors que Bharti Airtel a ajouté 1,2 million d’abonnés 4G, Vodafone Idea a perdu 1,2 million d’abonnés 4G. Le nombre d’abonnés aux smartphones 4G a chuté d’environ 13 millions en septembre après une nette reprise en juillet et août. Bharti a gagné une part de 75bps dans les abonnés 3G/4G en septembre.

Jio – Le nettoyage des abonnés entraîne une baisse : La forte baisse de la base d’abonnés signalée par Jio en septembre était attendue car les chiffres du deuxième trimestre étaient déjà publiés. Cependant, une augmentation saine du nombre d’abonnés actifs suggère que cela était principalement dû à un nettoyage des abonnés par Jio. Après le nettoyage, la part d’abonnés actifs de Jio est passée à 84% – son plus haut niveau en 27 mois – mais reste inférieure aux 98% de Bharti et aux 87% de VIL.

Bharti – Les hausses tarifaires ont fait des ajouts nets : la base d’abonnés de Bharti Airtel était presque nulle, car une augmentation du nombre d’abonnés urbains a été compensée par une baisse du nombre d’abonnés ruraux. La baisse du nombre d’abonnés ruraux s’explique par les hausses tarifaires du segment voix prépayé. Les ajouts d’abonnés 4G à 1,2 million de mamans ont été modérés, mais étaient les plus élevés parmi les pairs. Bharti a ajouté 0,6 million/0,8 million d’abonnés actifs dans les cercles métropolitains/A, mais a enregistré une baisse de 1,1/0,3 million d’abonnés actifs dans les cercles B/C.

VIL – Le déclin des abonnés se poursuit : le déclin du nombre d’abonnés signalé par Vodafone Idea de 1,1 million a été mené par les marchés ruraux. La société a perdu des abonnés sur 16/22 marchés en septembre. VIL a également signalé une baisse de 1,2 million d’abonnés 3G/4G en septembre et n’a ajouté que 2,5 millions d’abonnés 4G au cours de la dernière année. Cela contraste fortement avec les ajouts de sous-marins 4G de 40 m et 21 m de Bharti et Jio, respectivement.

Concentration de Bharti sur la 4G/ARPU : au cours du premier semestre de l’exercice 22, alors que la base d’abonnés actifs du secteur est restée stable, Jio a ajouté 24 millions d’abonnés actifs, en grande partie de VIL, tandis que le sous-marin actif de Bharti. les ajouts ont été coupés à 2,5 m. Cependant, Bharti a surperformé sur la 4G avec 15 millions d’ajouts contre 2 millions de Jio. Cela implique que Jio prend des parts sur le segment de la voix prépayée grâce à son offre JioPhone lancée en mars’21. Malgré cela, Bharti a augmenté les tarifs à deux reprises dans ce segment, ce qui implique de se concentrer sur les abonnés à ARPU élevé.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.