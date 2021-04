Telecom PLI guidelines: DoT présélectionnera les entreprises sur la base d’un investissement compétitif

Le programme devrait compenser d’énormes importations d’équipements de télécommunications d’une valeur supérieure à 50 000 crores de Rs et le renforcer avec des produits fabriqués en Inde à la fois pour les marchés intérieurs et les exportations.

Le département des télécommunications (DoT) a élaboré le projet de lignes directrices pour le programme d’incitation liée à la production (PLI) pour les équipements de télécommunications de manière à ce que les entreprises qui engagent des investissements plus élevés aient de meilleures chances d’y être éligibles. Cela pourrait en quelque sorte conduire à une guerre des enchères entre les différents fabricants d’engrenages et seuls les plus offrants peuvent être sélectionnés pour bénéficier des incitations.

Jusqu’à présent, les principaux fabricants mondiaux d’équipements de télécommunications tels que Cisco, Nokia, Ericsson, Jabil et les sous-traitants, Flex, Dixon Technologies et Foxconn, ont fait part de leur souhait de postuler au programme. Selon le projet de lignes directrices, ces entreprises devraient engager des investissements au-delà du seuil de base et si les dépenses s’épuisent si quelques-unes d’entre elles engagent des montants plus élevés, il y a des chances que certaines soient laissées de côté.

Pour illustrer: la dépense totale pour le PLI est de Rs 12 195 crore sur cinq ans et les entreprises seraient éligibles à des incitations sous réserve de l’atteinte du seuil minimum d’investissement supplémentaire cumulatif et de ventes incrémentielles de produits manufacturés. Le seuil d’investissement minimum pour les MPME a été maintenu à Rs 10 crore et pour les autres à Rs 100 crore. On s’attend à ce que le programme apporte un investissement de plus de Rs 3 000 crore. Désormais, le DoT prévoit de sélectionner un total de 20 entreprises dans le cadre du programme – 10 parmi les micro, petites et moyennes entreprises (MPME) et 10 dans le pool général qui pourrait voir des fournisseurs mondiaux de télécommunications comme Nokia, Ericsson, etc.

Dans le cadre du projet de lignes directrices, qui serait finalisé et annoncé plus tard cette semaine, une fois que les commentaires du ministère du Commerce, du Département de la promotion de l’industrie et du commerce intérieur (DPIIT) et de Niti Aayog sont reçus, il n’est pas nécessaire que 10 entreprises puissent faire la coupe dans les 10 ouvert aux entreprises non MPME. Si, par exemple, Rs 2,500 crore est l’investissement total réservé aux entreprises non MPME et que quelques entreprises engagent des investissements plus élevés que la base de Rs 100 crore qui épuise le montant, il n’y aura peut-être pas de place pour 10 entreprises liste. Les dirigeants de l’industrie ont déclaré à FE que les plus gros joueurs pourraient essayer de devancer les plus petits en engageant des investissements plus importants. Certains experts juridiques ont déclaré que cela pourrait entraîner des litiges si un acteur majeur était écarté par des entreprises plus grandes et influentes.

Ce type de sélection basé sur l’engagement d’investissements plus élevés que le montant de base n’était pas le cas lorsque les entreprises ont été sélectionnées pour le PLI pour smartphone. Là, le gouvernement a voulu sélectionner cinq entreprises mondiales et seulement cinq ont également posé leur candidature. La raison en était que neuf mois avant l’annonce du programme, le gouvernement avait discuté des modalités avec les entreprises concernées et savait que seules elles s’appliqueraient.

Cependant, aucun critère d’investissement plus élevé n’a été établi pour les entreprises MPME, car le gouvernement ne s’attend pas à ce qu’elles investissent beaucoup plus que le montant de base de 10 crores de Rs.

Comme on le sait, les incitations au titre du régime seront accordées sur cinq ans et la structure des incitations varie entre 4% et 7% pour différentes catégories et années. Pour les MPME, un incitatif supérieur de 1% est proposé en année 1, année 2 et année 3. L’exercice financier 2019-20 sera traité comme l’année de base pour le calcul des ventes supplémentaires cumulées de produits manufacturés hors taxes.

Les équipements de télécommunications qui seraient couverts par le programme, comprennent les équipements de transmission de base, le réseau d’accès radio 4G / 5G de nouvelle génération et l’équipement sans fil, les équipements d’accès et de locaux client (CPE), les périphériques d’accès à l’Internet des objets (IoT), d’autres équipements sans fil et les équipements d’entreprise des équipements tels que des commutateurs, des routeurs, etc.

Le programme devrait compenser d’énormes importations d’équipements de télécommunications d’une valeur supérieure à 50 000 crores de Rs et le renforcer avec des produits fabriqués en Inde à la fois pour les marchés intérieurs et les exportations.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt par calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.