Télécom : seul Jio a enregistré une croissance du nombre d’abonnés en octobre

Bharti a perdu des clients pour la première fois depuis le 21 mai ; Décembre est un mois clé pour l’entreprise ; La perte d’abonnés VIL a continué



En octobre 21, la base d’abonnés déclarés/actifs du secteur était plate et a augmenté de 0,3 million/0,8 million. Jio était la seule compagnie de téléphone à ajouter des sous-marins avec 1,8 m/3,1 m d’ajouts de sous-marins signalés/actifs. Les sous-marins signalés/actifs de Bharti ont diminué de 0,5 m/0,8 m, mais les sous-marins 4G ont augmenté de 1,3 m. Malgré la perte de parts de marché au cours de l’exercice 22YTD, Bharti a augmenté les tarifs du segment prépayé, reflétant son objectif ARPU. Cela peut affecter les ventes nettes de Bharti, mais augmentera les revenus/marges. Maintenir Acheter sur Bharti.

Tendances d’abonnés plates : en octobre 21, la base d’abonnés déclarée du secteur était plate et a augmenté de 0,3 million à 1 166 millions ; tandis que les abonnés actifs ont augmenté de 0,8 million à 996 millions. Les ajouts d’abonnés actifs ont été entraînés par une augmentation d’un million d’abonnés actifs dans C-Circles ; A/B Circles a vu chacun une augmentation de 0,2 million de sous-marins actifs, tandis que Metros a connu une baisse de 0,5 million de sous-marins actifs. Reliance Jio était la seule entreprise de télécommunications à gagner des sous-marins en ajoutant 1,8 m/3,1 m de sous-marins signalés/actifs ; Bharti a perdu 0,5 m/0,8 m et VIL a perdu 1 m/1,4 m de sous-marins signalés/actifs respectivement.

Ajouts d’abonnés 4G menés par Jio : les abonnés 3G/4G ont augmenté de 3,9 millions en octobre, menés par 1,8 million d’abonnés ajoutés par Jio. Bharti Airtel a gagné 1,3 million d’abonnés 4G, VIL a ajouté 0,1 million d’abonnés 4G. Le nombre d’abonnés aux smartphones 4G a augmenté d’environ 1 million en octobre après avoir enregistré une forte baisse en septembre. La part de marché de Bharti chez les abonnés 3G/4G a légèrement augmenté de 3 points de base en octobre.

Jio – Seule entreprise de télécommunications à gagner des abonnés : après une forte baisse du nombre d’abonnés signalés en septembre, Jio a ajouté 1,8 million d’abonnés signalés en octobre. . Jio a ajouté 1 à 1,2 million d’abonnés actifs dans chacun des cercles A/B/C, mais a perdu 0,5 million d’abonnés dans les métros. La part d’abonnés actifs de Jio était stable à 84 % après le nettoyage des abonnés en septembre.

Bharti – Baisse de la base d’abonnés : Bharti Airtel a connu une baisse du nombre d’abonnés pour la première fois depuis le 21 mai, qui a été impactée par Covid. Les sous-marins signalés/actifs ont diminué de 0,5 m/0,8 m respectivement. La baisse du nombre d’abonnés a été provoquée par une baisse de 1,3 million d’abonnés urbains, tandis que les abonnés ruraux ont augmenté de 0,8 million. Les ajouts de sous-marins 3G/4G étaient stables à 1,3 m, mais inférieurs aux niveaux précédents. Bharti a perdu des sous-marins actifs de 0,3 m/0,5 m dans Metros/A-Circles, et a été témoin de tendances aplaties dans B/C-Circles.

VIL – La baisse des abonnés se poursuit : la baisse d’un million d’abonnés signalée par Vodafone Idea a été entraînée par une baisse de 0,3 m/0,7 m sur les marchés urbains/ruraux. La société a perdu des abonnés sur 19/22 marchés en octobre. Les abonnés actifs ont diminué de 1,4 million. VIL a ajouté 0,1 million d’abonnés 3G/4G en octobre et n’a ajouté que 2,6 millions d’abonnés 4G au cours de la dernière année. Cela contraste fortement avec les ajouts de sous-marins 4G de 41 m et 22 m de Bharti et Jio, respectivement.

Objectif ARPU de Bharti : au cours de l’exercice 22YTD, alors que les ajouts de sous-marins actifs du secteur ont été modestes à 2,5 m, Jio a ajouté 27 m de sous-marins actifs, tandis que les ajouts de sous-marins actifs de Bharti ont été coupés à 1,8 m. Cependant, Bharti a dominé les sous-marins 4G avec 16 millions d’ajouts nets contre 4 millions de Jio. Cela implique le gain de part de marché de Jio dans le segment de la voix prépayée. Malgré cela, Bharti a augmenté les tarifs à deux reprises dans le segment et a également pris l’initiative d’augmenter les tarifs de données prépayées le 21 novembre. Nous serions donc attentifs aux tendances des abonnés pour le 21 décembre. Dans l’ensemble, l’accent mis par Bharti sur l’ARPU peut affecter ses ajouts d’abonnés, mais est susceptible de stimuler la croissance de ses revenus et ses marges.

