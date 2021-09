Télécom SOS : le Cabinet peut prendre l’appel sur le paquet de secours des télécommunications aujourd’hui

in

La réduction des frais de licence de deux points de pourcentage offrirait un allégement d’environ 3 000 crores de roupies par an aux opérateurs.

Le cabinet de l’Union devrait adopter la proposition du département des télécommunications (DoT) d’offrir un plan de secours à l’industrie des télécommunications lors de sa réunion de mercredi, ont indiqué des sources officielles. Bien que Vodafone Idea (VIL), en difficulté financière, ait été à l’avant-garde de l’exigence d’un plan de secours, des sources ont déclaré qu’il ne serait pas conçu sur mesure pour une entreprise en particulier, mais pour l’ensemble du secteur.

Pourtant, tout plan de secours à ce stade profiterait le plus à VIL. Cela protégerait également les revenus du gouvernement et l’exposition des banques à l’entreprise. Sur la dette nette de VIL de Rs 1,8 crore lakh, les cotisations gouvernementales sous forme de paiement différé du spectre (Rs 96 300 crore) et les cotisations AGR (Rs 61 000 crore) s’élèvent à environ Rs 1,57 lakh crore.

Bien que les éléments exacts du plan de secours proposé ne soient pas connus, il est probable qu’il comprendrait une réduction des droits de licence, des frais d’utilisation du spectre, une définition plus claire des revenus bruts ajustés et une prolongation du moratoire sur le versement différé du spectre de deux ans supplémentaires. La libéralisation des normes d’investissement direct étranger du point de vue de la sécurité et la suppression de la nécessité de fournir des garanties bancaires peuvent également être envisagées.

En conséquence, le paquet peut réduire les frais de licence de partage des revenus à 6 % de l’AGR des opérateurs contre 8 % actuellement. Cela peut se faire en réduisant de deux points de pourcentage le prélèvement de 5 % sur l’obligation de service universel. La Telecom Regulatory Authority of India (Trai) ayant émis ses recommandations en ce sens en janvier 2015, il ne serait plus nécessaire de solliciter à nouveau l’avis du régulateur sur la question.

Le deuxième aspect que le paquet proposé peut aborder est la question de l’AGR de manière prospective. Le gouvernement ne peut rien faire concernant les anciennes cotisations AGR car la Cour suprême a statué à ce sujet et a également prescrit le mode et la durée de paiement, mais à l’avenir, le gouvernement veut régler la question du calcul de l’AGR – quels revenus des télécommunications doivent en faire partie et quels revenus des opérateurs peuvent en être exclus. Ici aussi, le Trai a donné des recommandations dans le passé, il ne serait donc pas nécessaire de solliciter à nouveau son avis.

Le troisième aspect peut être la suppression des garanties bancaires que les opérateurs doivent fournir au DoT pour leurs tranches AGR et de spectre différé. Pour les opérateurs financièrement sains, fournir des garanties bancaires n’est pas un problème, mais pour un opérateur en difficulté financière comme Vodafone Idea, obtenir des garanties bancaires à ce stade est un problème. L’opinion du gouvernement est que la disposition relative à la fourniture de garanties bancaires peut être supprimée.

Le quatrième volet du paquet pourrait être la prolongation du moratoire sur les tranches de spectre différées. Le gouvernement avait prévu en novembre 2019 un moratoire de deux ans sur ces paiements – pour les exercices 21 et 22 – qui serait encore prolongé. Cependant, la question de savoir si la prolongation serait d’un an ou deux n’est toujours pas décidée. L’extension de deux ans avait donné un allégement des flux de trésorerie d’environ Rs 42 000 crore aux opérateurs.

Le gouvernement estime en principe qu’il devrait y avoir au moins trois acteurs privés des télécommunications sur le marché pour une concurrence saine, mais aucun avantage spécifique ne sera accordé à une entreprise en particulier comme Vodafone Idea. «Nous voulons un secteur des télécommunications sain et dynamique et si certains problèmes doivent être résolus, le gouvernement le fera. Mais aucune préférence ne sera accordée à une entreprise en particulier », a déclaré un responsable.

