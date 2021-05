Telecom Talk: l’Inde a besoin d’une nouvelle métrique pour juger de la qualité du réseau

Beaucoup d’entre nous marchent dans nos maisons avec un téléphone et un ordinateur portable à la main, à la recherche d’un signal fort.

En ces temps sans précédent, combien de fois nous avons dû nous tordre les mains pour entrer dans un espace de couverture médiocre et perdre du signal, en ayant recours, par exemple, à éteindre la caméra pour améliorer la qualité audio dans une zone de réseau pauvre! De tels exemples font malheureusement partie intégrante du travail à domicile. L’accès à Internet est un droit humain fondamental. Mais, depuis le début de la pandémie de Covid-19, elle est devenue étroitement liée à nos autres droits fondamentaux – le droit au travail et le droit à l’éducation.

La visioconférence OTT a explosé en raison du travail à domicile et de l’enseignement en ligne. À l’heure actuelle, c’est aussi une bouée de sauvetage pour notre santé. Une connectivité réseau est nécessaire pour s’inscrire et se faire vacciner, se connecter à des lignes d’assistance et chercher de l’oxygène ou un lit d’hôpital pour ses proches, etc. Les médecins du monde entier offrent des services de télémédecine. N’est-il pas temps de rehausser les attentes en matière de qualité de service en matière de connectivité réseau dans notre pays?

L’Inde se classe à la 49e place du classement mondial des pays pour la qualité de l’expérience (5GMARK). Nous continuons de mesurer la qualité de service (QoS) Internet uniquement par la vitesse du réseau. Mais, c’est maintenant terriblement insuffisant; Il y a 20 ans, la plupart de nos communications se limitaient à quelques appels, SMS et e-mails, mais maintenant, nous devons mesurer la qualité du réseau par les performances vidéo.

Que ce soit pour le divertissement, le travail, l’école ou d’autres activités de la vie quotidienne, les Indiens ont une soif insatiable et un besoin de streaming vidéo. Avec un TCAC de 30%, l’Inde est le marché OTT à la croissance la plus rapide au monde et devrait atteindre 3 milliards de dollars en cinq ans. La mesure la plus précise de notre réseau est la vitesse de téléchargement de nos vidéos, l’expérience de visionnage de nos plus de 500 millions de consommateurs, la réactivité et l’efficacité de la plate-forme ou de l’application OTT. C’est une priorité absolue pour le moment, Covid-19 continuant d’imposer des restrictions de mouvement.

Au cours des trois dernières décennies, notre objectif était d’accroître la portée des services mobiles et de données – et à juste titre. Avec plus de 800 millions d’internautes, l’Inde est la deuxième plus grande base de ce type au monde et pourrait atteindre 1 milliard bien avant 2025. C’est une réalisation dont nous devons être extrêmement fiers. Mais maintenant, nous devons fixer et atteindre des objectifs plus élevés. Les utilisateurs indiens ont déjà adopté une approche de la vidéo d’abord pour l’accès Internet. Mais la qualité de notre streaming vidéo et de notre connectivité réseau doit rattraper son retard.

Malheureusement, avec une résignation discrète, nous avons accepté que les appels téléphoniques et vidéo soient interrompus et sous-optimaux à l’intérieur des bâtiments. Les signaux des téléphones portables et Internet doivent être puissants pour pénétrer à travers les épaisses feuilles de métal des ascenseurs ou de la pierre, mais ils sont trop faibles en Inde. Beaucoup d’entre nous marchent dans nos maisons avec un téléphone et un ordinateur portable à la main, à la recherche d’un signal fort.

Nous avons besoin d’un meilleur système de notation pour nos réseaux filaires et sans fil. Heureusement, nous disposons désormais de nouvelles mesures technologiques mesurables pour évaluer la qualité de service de nos plates-formes OTT. Un rapport récemment publié par MOZARK compare les performances de streaming vidéo OTT et les classe en fonction de divers paramètres. L’étude mesure la qualité globale à travers plusieurs métriques. Fait intéressant, il offre un indice de qualité des applications (ou AQI) qui évalue les plates-formes OTT en fonction du temps de chargement, de la réactivité et d’autres mesures destinées aux consommateurs. Par exemple, il souligne que les réseaux de diffusion de contenu (CDN) fournissent 60% du trafic vidéo de tout OTT. Les CDN qui obtiennent des scores plus élevés dans les réseaux géographiques plus larges et les paramètres fonctionnels ont une forte influence sur les niveaux de service. L’adoption généralisée et la surveillance continue de ces paramètres peuvent contribuer de manière significative à améliorer la qualité du service.

Prenons l’exemple de la norme mondiale d’évaluation des bâtiments écologiques – la cote LEED (Leadership in Energy and Environmental Design). Tout bâtiment ou communauté de logement peut obtenir la certification LEED, à condition qu’il adhère au cadre LEED pour la durabilité. Les avantages comprennent la conservation de l’eau, la réduction des déchets, davantage de matériaux verts utilisés dans la construction et une réduction de la consommation d’énergie et des émissions de carbone.

Il serait avantageux pour l’Inde de développer de la même manière un ensemble de normes de connectivité pour tous les bâtiments en Inde afin de travailler à l’amélioration de la connectivité Internet dans les bâtiments. Les normes permettraient une surveillance, la meilleure façon d’aider à améliorer la connectivité du réseau.

À la fin des années 1990, la connectivité numérique en Inde était nouvellement née et ne se souciait pas de savoir si cela fonctionnait à un seul endroit de la maison ou si nous devions nous tordre dans des poses étranges pour capter un signal de notre terrasse. Mais, en 2021, les réseaux filaires et sans fil de l’Inde approchent de l’âge moyen, et ce qui était acceptable il y a des décennies ne peut pas être la norme pour notre avenir.

Des entreprises aux grandes sociétés de logement résidentiel, il existe une forte demande de contenu vidéo. Il est grand temps d’ajouter des mesures de qualité de la connectivité à nos chiffres de pénétration géographique pour mesurer le véritable succès de l’Internet indien. Atmanirbhar India pourrait bien être un pionnier et développer son propre indice de qualité pour son parcours de transformation numérique.



