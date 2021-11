Telefónica gagne 9,335 millions jusqu’en septembre

11/04/2021 à 08:09 CET

PE

Téléphone a gagné 9 335 millions d’euros jusqu’en septembre, 706 millions d’euros au troisième trimestre, du fait de l’extraordinaire de la vente des tours Telxius et de la constitution de la ‘joint venture’ avec Liberty au Royaume-Uni.

L’opérateur a inscrit 29 603 millions d’euros jusqu’au 30 septembre, 1,7 % de plus en organique et 8 % de moins qu’en reportage du fait des changements de périmètre. La société a amélioré les prévisions des analystes en facturant 9 298 millions d’euros au troisième trimestre, ce qui représente 3,6% de plus en organique et une baisse de 11,1% en publié.

Les multiples records de cessions se reflètent également dans le résultat opérationnel avant amortissements (Oibda) avec 20 620 millions d’euros, soit 111,6 % de plus que l’année précédente en données publiées et 1,7 % de plus en organique avec 3 734 millions d’euros au troisième trimestre.

La société note que lUne meilleure gestion et un meilleur contrôle des coûts ont eu un impact positif dans le multiple. De son côté, l’Oibda sous-jacent était de 9 797 millions d’euros, soit 8,9% de moins.

L’opérateur a confirmé ses objectifs pour la fin de l’année, qui prévoient que les revenus et l’Oibda reflètent une stabilité ou une légère amélioration et que l’investissement des Capex sur les ventes se situera aux niveaux normalisés de 15%.

Le président de Telefónica, José María Álvarez-Pallete, a souligné la comportement « solide » du groupe qui a maintenu son taux de croissance d’une année sur l’autre et a accéléré la croissance des revenus des activités et des services pour les entreprises. « Ces résultats reflètent une nouvelle étape importante vers la reprise économique et sociale des marchés sur lesquels nous opérons alors que le monde continue de sortir des pires effets de la pandémie », a-t-il souligné.

Filiales et Telefónica Tech

L’Espagne a été la source de 29% des revenus du groupe, l’unité qui a fourni le plus gros volume, suivie par Hispam (19%), l’Allemagne (18%), le Brésil (16%) et le Royaume-Uni (15%). De même, Telefónica Tech a augmenté ses revenus de 25,5% jusqu’au troisième trimestre et dispose d’une base de revenus annualisée de 1 000 millions d’euros après l’acquisition de Cancom.

En chiffres mondiaux, Telefónica a 356,7 millions d’accès, 3% de plus qu’à la même période l’an dernier. De même, l’opérateur ajoute 156,6 millions de foyers passés en fibre optique, dont 82 millions via son propre réseau.

Telefónica a investi 1 493 millions d’euros entre juillet et septembre, 10,9 % de plus, et 4 893 millions d’euros de janvier à la fin du trimestre, ce qui signifie une augmentation des investissements de 20,3 % par rapport à la même période de l’année précédente. Environ 45 % de l’investissement est consacré au déploiement et au développement de réseaux fibre ultra-rapide et 5G.

Dette et liquidité

De plus, les états financiers reflètent la réduction de la dette de 31,8 % en glissement annuel à 25 000 millions d’euros avec une baisse de 1,2 milliard de dollars au troisième trimestre.

De même, la société a refinancé sa dette pour 5 407 millions d’euros et a augmenté la durée de vie moyenne de son passif de 10,79 ans à 13,85 ans.

Telefonica a 22 606 millions d’euros de liquidités et a généré un cash-flow hors spectre de 2 482 millions d’euros, en baisse de 11,7%.