Telefónica lance son grand pôle mondial d’innovation et de talents

19/10/2021 à 20h06 CEST

La journée d’ouverture de l’événement EnlightED sur l’innovation pédagogique, présidé cet après-midi par le roi Felipe VI et en présence de la ministre de l’Éducation, Pilar Alegría, a été le cadre choisi par le président de Telefónica, José Maria Allvarez-Palete, pour annoncer le lancement d’un Innovation and Talent Hub mondial qui, selon les sources de l’entreprise, constitue « Un pari très personnel de votre part pour diriger le nouveau monde numérique & rdquor;.

Distrito Telefónica convertira ses 140 000 mètres carrés en un réseau de bâtiments intelligents connectés les uns aux autres pour optimiser l’échange d’informations et de technologies. Le projet, qui aura la capacité de former chaque année 100 000 personnes à de nouvelles compétences numériques, prévoit un investissement de 100 millions d’euros jusqu’en 2024, année au cours de laquelle Telefónica fêtera son centenaire.

Au terme d’une conversation entre le président de Telefónica et le joueur de tennis Raphael Nadal, le monarque a pris la parole pour demander « comment intégrer l’innovation et comment détecter les talents dans notre société & rdquor ;. Álvarez-Palete a assuré que «l’opportunité que nous avons avec la révolution technologique est que le talent s’épanouisse & rdquor; et a préconisé que « le talent a la meilleure innovation pour faire avancer & rdquor ;.

Le président de Telefónica a affirmé que « l’avenir est présent et se joue dans le domaine de l’innovation et du talent, car c’est là que la vie des gens est transformée. Et Telefónica veut redoubler d’engagement envers l’avenir et envers les personnes avec le Global Innovation and Talent Hub & rdquor ;.

L’initiative vise à consolider Telefónica en tant que leader de la numérisation. « Notre engagement est de transformer notre propre siège social en un grand centre névralgique où le leadership de l’Espagne dans la conception et la création du nouveau monde numérique sera connecté », a souligné lvarez-Pallete.

Un centre pionnier

L’objectif de Telefónica est de créer un projet innovant avec lequel apporter une réponse globale aux besoins de la société numérique. « Ce sera le hub leader de la société leader & rdquor ;, a ajouté lvarez-Pallete.

Le nouveau centre est appelé à jouer le rôle de pôle d’attraction des talents et sera précurseur par son concept et ses dimensions. Les bâtiments du quartier Telefónica deviendront un grand centre interconnecté dédié principalement à la technologie 5G, à l’intelligence artificielle, à la fibre optique intelligente, à l’edge computing, aux algorithmes d’apprentissage en profondeur, à l’Internet des objets, au cloud, à la cybersécurité et à la blockchain. Equipé de ces technologies, ce sera un centre « non seulement pour envisager l’avenir, mais pour le construire », a déclaré le président de Telefónica.

Le Hub accueillera, dans sa phase de lancement, une cinquantaine de développements technologiques de premier ordre avec des expériences basées sur les holographies, les jeux, les robots, les voitures connectées, les drones, la sécurité de nouvelle génération et les dernières avancées de la «classe hybride».

L’innovation et le talent « sont des vecteurs clés pour le progrès et le bien-être de l’Espagne, fondamentaux pour réduire les inégalités, créer des emplois et placer notre pays dans les positions de leader d’un monde meilleur, plus durable, plus juste et plus inclusif, où la collaboration est la meilleure avantage concurrentiel & rdquor;, a conclu lvarez-Pallete.