Telefónica obtient l’approbation de l’UGT pour son plan de départs volontaires

27/12/2021

Le conseil sectoriel de l’UGT Communication et Culture a entériné ce lundi les conditions négociées pour lel Plan Social d’Emploi, la prolongation de la convention collective et le plan individuel de suspension de Telefónica, qui approuvera la signature de l’accord.

Selon des sources syndicales à Europa Press, les travailleurs « ont partagé la stratégie de l’UGT pour garantir la future stabilité de l’emploi du groupe Telefónica, tout en partageant les conditions convenues pour le Plan Individuel de Suspension ».

Cependant, l’organisation a indiqué que ces « ce ne sont pas exactement les mêmes que les précédents », même s’il reconnaît qu’« ils respectent pour l’essentiel les points fondamentaux de tous les accords ». Celles-ci sont 100% volontaires et une dotation en revenus qui permet la stabilité économique des salariés qui décident de se prévaloir du programme.

À défaut de connaître l’avis de CCOO, qui se réunit ce lundi pour discuter des conditions du plan proposé par Telefónica, l’UGT a indiqué que la réunion pour la signature est prévue pour demain.

Telefónica a augmenté le pourcentage sorties maximales dans des domaines jugés stratégiques dans le cadre du programme de sorties volontaire qui négocie avec les syndicats et pourrait ainsi toucher un maximum de 2 980 salariés, avec la possibilité de s’inscrire dès le 1er février.

De même, l’entreprise a transmis aux syndicats son offre finale sur le Plan Individuel de Suspension, auquel 4 532 travailleurs de l’entreprise qui satisfont aux exigences d’avoir 54 ans et plus de 15 ans d’expérience dans l’entreprise pourraient être acceptés.

Si le plan est approuvé, les salariés accueillis quitteraient l’entreprise avec 68% de leur salaire s’ils étaient nés en 1967, ou 65% s’ils l’ont fait plus tard. À côté de cet accord, il y en aurait un autre qui se traduirait par l’extension de la convention collective avec des augmentations de salaire et des primes pour compenser l’inflation, ainsi qu’un pacte social et pour l’emploi.

De plus, les employés qui ne peut pas accéder à une retraite à 65 ans Ils peuvent demander que le montant engagé pour le loyer soit réparti en 24 mensualités supplémentaires jusqu’à 67 ans de retraite.

Autrement, l’entreprise conservera 100% du coût de la convention avec la Sécurité SocialePar conséquent, elle n’entraînera pas de frais pour les caisses de l’État et maintiendra la politique de santé, l’assurance maladie et le régime de retraite jusqu’à l’âge de 65 ans, tant que les travailleurs apporteront leur contribution dans ce dernier cas.

En plus de l’adhésion maximale de 38% dans les domaines stratégiques, 75 % des travailleurs peuvent être affectés à des zones avec un excédent de personnel, parmi lesquels il y a plus de 3 000 employés éligibles, et tous les chefs d’équipe aux postes de coordinateur, patron et manager (214 personnes).

Les personnes nées en 1967 auront la priorité pour quitter l’entreprise, puisqu’il s’agit de la génération qui n’a pu opter pour aucun des précédents Plans de Sortie Individuels. Après eux, le deuxième critère sera la durée dans l’entreprise.

Prolongation du contrat et des statuts

En outre, Telefónica a proposé la prolongation de la convention collective jusqu’à fin 2023 avec une révision salariale de 1,5% de la masse salarialeL et une majoration de 300 euros à tous les travailleurs inclus dans le champ d’application de l’accord qui se sont inscrits au 1er janvier 2023.

De ce montant, 150 euros seront consolidés en 2024, alors qu’il est garanti qu’en 2023 il n’y aura pas de perte de pouvoir d’achat.

La clause de garantie des salaires est maintenue pour la période 2019 à 2022 (tous deux inclus), le maintien des termes inclus dans l’extension de la convention collective II, ainsi que l’incorporation de 400 nouveaux professionnels à l’entreprise.

Concernant le Plan Social pour l’Emploi, l’entreprise s’est engagée à atteindre 33% de femmes managers d’ici 2024, ainsi que la mise en place d’un modèle de flexibilité définitif et l’accélération de l’incorporation de profils hybrides qui combinent les aspects technologiques, humanistes et commerciaux ou issus de la formation professionnelle.

Le nouveau plan aura également un minimum de 5% du total des places créées pour les jeunes talents pour les personnes ayant une diversité fonctionnelle et une grande offre de formation continue.

De même, l’opérateur a ouvert la porte pour analyser et promouvoir une plus grande concentration sur capitales provinciales et centres de population importants, ainsi que d’évaluer de nouvelles opportunités grâce au télétravail avec la possibilité de délocaliser certaines activités pour garantir l’emploi dans plus de provinces.