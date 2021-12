Telefónica porte sa proposition de résiliation volontaire à près de 2 500

01/12/2021 à 15h31 CET

.

Telefónica a augmenté sa proposition de personnes pouvant rejoindre de 500 employés, à un maximum de 2 479 plan de départ individuel (PSI) Des volontaires qui sont proposés pour être lancés en Espagne pour les travailleurs âgés de 54 ans et plus, comme le rapportent ce mercredi des sources syndicales.

Lors de la réunion du table de négociation de ce mercredi, l’entreprise a augmenté dans sa proposition le nombre de personnes répondant aux exigences d’âge et d’ancienneté de l’entreprise de 3 261 à 4 532 après avoir inclus toutes les adresses de l’entreprise en Espagne.

De cette manière, Telefónica a pris en considération les arguments fournis par les représentants des travailleurs pour inclure toutes les adresses, bien qu’avec quelques ajustements, dans le sens où il indique que la priorisation des profils professionnels qui auront un excédent de main-d’œuvre doit être respectée et que ceux qui sont essentiel pour leur plans d’affaires, selon les sources.

Ainsi, un maximum de 2 479 salariés seraient éligibles à ce régime : 2 011 issus d’unités d’entreprise excédentaires de profils professionnels (66 % des 3 047 personnes éligibles au régime lorsqu’elles remplissent les conditions d’âge et d’ancienneté), 254 sans surplus (20 % des 1 271 potentiels) et 214 cadres (100 % de ce groupe).

Dans la proposition précédente, le pourcentage de personnes sensibles Dans le cas des unités avec un surplus de profils professionnels, il s’agissait de 60 % de se prévaloir du régime, alors que les adresses avec des profils sans surplus ne pouvaient être acceptées.

Le reste des points reste, parmi elles celles liées au salaire réglementaire, 68 % de la rémunération pour les personnes nées en 1967 (54 ans), 63 % pour celles nées entre 1966 et 1963 et 60 % pour celles nées en 1963.

Pour UGT, la nouvelle proposition de l’entreprise continue « d’être clairement insuffisante », et ils réclament une nouvelle approche où l’universalité est respectée autant que possible et avec un plan de revenu homogène pour tous les salariés. tranches d’âge.

De plus, ils insistent sur le fait que tout accord doit inclure la prolongation de la durée de la convention collective, qui comprend des garanties d’emploi, aucune mobilité et aucune ségrégation.

La négociation concerne les employés de Telefónica de España, Telefónica Móviles et Telefónica Soluciones, qui totalisent environ 18 000 ouvriers.