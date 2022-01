Telegram 8.4 ajoute un style de spoiler, des traductions et des réactions emoji

Un beau messager devenant encore plus beau

La version bêta de Telegram 8.4 vient de sortir sur Android il y a quelques jours, et maintenant, la nouvelle version de l’un des messagers les plus riches en fonctionnalités est déjà en cours de déploiement stable pour tout le monde. Telegram 8.4 s’inspire d’autres plates-formes et prend en charge le style de texte de spoiler, les réactions rapides d’emoji, les traductions et plus d’emoji animés, comme l’entreprise l’a partagé dans un article de blog.

Comme nous l’avons déjà largement couvert, le style des spoilers vous permettra de masquer certaines parties de votre message jusqu’à ce qu’elles soient tapées. Cela permettra de parler plus facilement du fait que dans le nouveau film Spiderman, Peter Parker et ████████████. Oui, c’est réellement arrivé. Le texte peut être masqué en le sélectionnant avant l’envoi, puis en appliquant le style « Spoiler » dans le menu contextuel. Vous et les destinataires ne pourrez le voir qu’une fois que vous aurez appuyé sur le texte obscurci.

En ce qui concerne les réactions emoji, vous pourrez simplement appuyer deux fois sur un message pour envoyer un pouce levé, ce qui est pratique pour reconnaître rapidement que vous avez reçu des informations. Il est cependant possible de modifier votre réaction par défaut dans les paramètres de Telegram. Pour plus de réactions comme 😁 🎉 😱 🔥 👎, vous devez appuyer une fois sur le message en question et choisir ce que vous voulez envoyer. Dans les groupes et les canaux, les administrateurs peuvent contrôler quelles réactions (le cas échéant) sont autorisées.

Telegram n’est pas seulement utilisé comme messager pour rester en contact avec des pairs proches. De nombreux utilisateurs font également partie d’énormes chaînes et de groupes publics internationaux, et c’est là que les traductions pourraient s’avérer utiles. Telegram 8.4 ajoute cette fonctionnalité, que vous pouvez activer dans Paramètres -> Langue. Cela vous donnera un bouton de traduction chaque fois que vous rencontrerez du texte étranger dans Telegram. Vous pouvez spécifier les langues que vous maîtrisez si vous n’avez pas besoin de traductions partout.

Telegram 8.4 ajoute également quelques éléments purement amusants. Vous pouvez profiter de nouveaux codes QR thématiques qui peuvent être partagés par toute personne ayant un nom d’utilisateur public ou un groupe ou une chaîne publique. Il y a aussi quelques nouveaux emoji animés. Lorsque vous envoyez un message composé uniquement de l’un des emoji suivants, vous profiterez du nouvel effet : 🔥 😁 🤩 😢 😭 😱 ❄️. Les utilisateurs de Mac sont prêts pour des menus contextuels repensés.

Vous pouvez télécharger la version 8.4 de Telegram sur le Play Store. S’il n’est pas encore disponible pour vous, il est également sur APK Mirror.

