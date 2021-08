Telegram a créé une toute nouvelle expérience sociale à redouter avec des appels vidéo de 1 000 personnes

Il y a quelques jours à peine, nous avons mis la main sur la dernière version bêta de Telegram, ajoutant le partage d’écran, les contrôles de vitesse vidéo et de nouvelles options pour effacer votre historique de discussion. Si vous avez fait tourner cette version uniquement pour trouver qu’elle semblait un peu boguée, vous avez de la chance. Telegram 7.9 fait déjà son chemin vers les utilisateurs aujourd’hui, et il possède toutes ces fonctionnalités bêta et bien plus encore.

Cette mise à jour est bien remplie, avec un accent clair sur l’amélioration de tout ce qui concerne la vidéo dans l’application. Les appels vidéo de groupe et les messages vidéo ont tous deux été mis à niveau vers le statut “2.0”, le premier ajoutant jusqu’à 1 000 téléspectateurs dans un appel avec 30 diffusions simultanées. Telegram menace de continuer à augmenter cette limite jusqu’à ce que chaque personne sur Terre puisse se joindre à un seul appel, et nous commençons à penser que c’est une affirmation sérieuse. Quant aux messages vidéo, ils sont désormais enregistrés dans une résolution plus élevée avec une option de toucher pour étendre.

Le partage d’écran est l’autre ajout majeur ici, fonctionnant avec le son de votre appareil dans tous les appels vidéo, y compris les appels individuels. Rita El Khoury d’AP a eu quelques difficultés à faire fonctionner la fonctionnalité de manière cohérente dans la version bêta de cette semaine, donc j’espère que tous ses bugs ont été corrigés pour cette version.

Quelques autres ajouts complètent les éléments centrés sur la vidéo. La vitesse de lecture est là – une autre option vue pour la première fois dans la version bêta de cette semaine – tout comme les liens d’horodatage de copie rapide, permettant un partage rapide et facile de n’importe quel code temporel.

C’est loin d’être le seul nouveau contenu, bien sûr. L’application Android de Telegram capte une animation élégante pour l’envoi de messages, initialement ajoutée au client iOS dans la mise à jour précédente. Si vous utilisez un mot de passe, il propose également des animations améliorées pour des transitions plus fluides entre les affichages. En parlant de cela, les réinitialisations de mot de passe et l’authentification à deux facteurs reçoivent toutes deux quelques améliorations, avec des options pour restaurer votre compte même sans adresse e-mail de récupération. Tout cela, plus des options de suppression automatique pour vos fils de discussion et de nouveaux emoji animés pour faire bonne mesure.

Cette mise à jour est sans aucun doute volumineuse, alors assurez-vous de vous diriger vers les notes de mise à jour complètes de Telegram pour tout voir en action. Téléchargez la dernière version de l’application en utilisant le lien Play Store ci-dessous, ou installez le dernier APK d’APK Mirror.

Correction

Les détails sur le partage d’écran ont été corrigés.