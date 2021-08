Telegram a une série de mises à jour – 1 000 téléspectateurs lors d’un appel vidéo en font partie

in

Le mois dernier, Telegram a déployé sa fonction d’appel vidéo de groupe très retardée. Et déjà, il a mis au point une série de mises à jour pour les appels vidéo et le partage de vidéos. Le plus important est la fonctionnalité permettant d’avoir 1 000 téléspectateurs dans un appel vidéo de groupe, même si le nombre de participants à l’appel vidéo reste fixé à 30.

“Nous continuerons d’augmenter cette limite jusqu’à ce que tous les humains sur Terre puissent se joindre à un appel de groupe et nous regarder yodel en fête (à venir)”, a déclaré Telegram dans son article de blog annonçant les nouvelles mises à jour.

Vous pouvez désormais envoyer des vidéos de plus haute résolution sur Telegram

La multitude de mises à jour améliore également la qualité des messages vidéo, permet aux utilisateurs de capturer et d’envoyer des vidéos de plus haute résolution, et même de les lire en plein écran. Appuyez sur la vidéo en mode étendu pour la mettre en pause, lorsque les utilisateurs peuvent l’avancer ou la rembobiner rapidement.

De plus, les vidéos régulières peuvent être visionnées à une vitesse de 0,5 ou 2x. Le partage d’écran est désormais possible avec le son pour tous les appels vidéo, y compris les appels individuels.

Sur Android et iOS, la vitesse de lecture peut être modifiée en accédant aux options tout en regardant des vidéos en plein écran. Les utilisateurs d’Android peuvent également appuyer sur le bouton 2x et le maintenir enfoncé lors de la lecture de messages vocaux ou vidéo pour basculer entre la vitesse de lecture 0,5x, 1x, 1,5x et 2x.

De plus, l’enregistrement avec votre caméra arrière permet aux utilisateurs de pincer pour zoomer et capturer des choses à distance ou d’ajouter un effet dramatique.

(Crédit image : Télégramme)

Telegram permettra également à l’audio de l’appareil de continuer à jouer même pendant l’enregistrement de messages vidéo.

“Le son de votre appareil continuera à jouer pendant que vous enregistrez afin que vous puissiez maintenant chanter vos chansons préférées ou répondre sans mettre en pause votre podcast”, a déclaré Telegram.

Telegram a également introduit des liens d’horodatage, où les utilisateurs peuvent appuyer et maintenir un horodatage dans un message pour copier le lien et partager le moment dans un autre chat. Appuyez sur l’horodatage pour lire la vidéo à partir de ce point.

Telegram s’oriente également vers la suppression automatique des informations. “Les messages de n’importe quel chat peuvent être configurés pour s’effacer après 1 jour ou 1 semaine – et maintenant 1 mois, au cas où vous auriez besoin que vos chats restent pendant un cycle lunaire complet avant de disparaître”, a-t-il déclaré.

La plate-forme de messagerie a ajouté une option de récupération de mot de passe qui ne repose pas sur un compte de messagerie.