Telegram ajoute enfin des réactions aux messages dans la dernière mise à jour

La messagerie sur Android est toujours une sorte de gâchis, mais des applications tierces peuvent intervenir pour résoudre les problèmes que Google ne peut apparemment pas. Aujourd’hui, l’un des meilleurs services de messagerie, Telegram, a annoncé le début tant attendu des réactions aux messages et plus encore dans sa dernière mise à jour.

En cours de déploiement, Telegram 8.4 est une mise à jour que de nombreux utilisateurs attendent depuis des années pour mettre la main sur. Telegram ajoute enfin des réactions aux messages.

À partir de cette dernière mise à jour, les utilisateurs de Telegram peuvent envoyer des réactions attachées à des messages spécifiques au lieu d’envoyer leurs propres messages. Cette fonctionnalité, qui a été largement adoptée par d’autres clients de messagerie, y compris iMessage, Discord, Slack et d’autres, fonctionne actuellement avec six emojis, y compris les pouces vers le haut, les pouces vers le bas, le cœur, le feu, la fête et les yeux d’étoile. Sur iOS, vous pouvez personnaliser cette liste pour inclure plusieurs autres options, mais Android n’a actuellement pas cette capacité. Il existe également un geste de « réaction par défaut » qui vous permet d’appuyer deux fois sur un message pour ajouter une réaction, et ce geste peut également être personnalisé.

Pour ajouter plus de style à vos conversations sur Telegram, l’application met également davantage l’accent sur ses emojis animés, qui existent depuis un certain temps. Les nouveaux effets d’emoji animés seront beaucoup plus grands et plus complexes à l’écran, mais uniquement dans les discussions en tête-à-tête.

Telegram déploie également la prise en charge des messages « Spoiler Alert » qui brouillent des portions de texte sélectionnées jusqu’à ce qu’un utilisateur clique sur l’option (nous avons choisi de ne pas inclure la démo de Telegram de cette fonctionnalité car elle contient, ironiquement, un spoiler légitime) .

Telegram ajoute également une traduction dans l’application pour les messages. Cette fonctionnalité fonctionne sur tous les appareils Android, mais uniquement sur les iPhones exécutant iOS 15 ou supérieur. Et enfin, les utilisateurs peuvent créer des codes QR thématiques pour leurs comptes.

Telegram 8.4 est désormais disponible sur le Google Play Store et est disponible pour tous les utilisateurs d’Android.

En savoir plus sur Telegram :

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Consultez 9to5Google sur YouTube pour plus d’informations :