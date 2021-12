Telegram ajoute un formatage de spoiler et des réactions dans la dernière mise à jour des fonctionnalités de 2021

TL;DR

Telegram se presse dans une dernière mise à jour des fonctionnalités cette année. Le correctif apporte un formatage de texte de spoiler, des réactions de message, etc.

Telegram a reçu une mise à jour plus tôt ce mois-ci, qui a apporté des améliorations en matière de confidentialité et une ingénieuse solution de suppression de messages. Cependant, il semble que l’application de discussion ne soit pas entièrement terminée avec le vidage des fonctionnalités de décembre. Dans la dernière mise à jour de 2021, l’application déploie une multitude d’améliorations supplémentaires.

L’ajout le plus notable est la réaction aux messages, qui permet aux utilisateurs de répondre à des textes sélectionnés avec des emoji à la manière de Slack ou Discord. Les utilisateurs peuvent Tapez deux fois un message pour envoyer un emoji pouce levé ou appuyez une fois pour accéder à plus. La fonctionnalité est désormais toujours activée dans les discussions privées, mais peut être activée par les administrateurs des discussions de groupe et des canaux.

Pour ceux qui conversent avec des utilisateurs dans plusieurs langues, vous pouvez désormais traduire directement du texte dans Telegram. Vous devrez cependant activer cette fonctionnalité. Se diriger vers Réglages > Langue pour y accéder et régler les paramètres du bouton de traduction.

Enfin, Telegram déploie un formatage spécial de spoiler permettant aux utilisateurs d’obscurcir le texte jusqu’à ce qu’un destinataire tape dessus. Il est particulièrement utile pour masquer les détails des films, des émissions ou des résultats sportifs. Les utilisateurs peuvent appuyez et mettez en surbrillance la portion de texte qu’ils souhaitent formater et appuyez sur le Divulgacher bouton.

Les fonctionnalités sont désormais disponibles sur Telegram version 8.4 sur Android. Vous pouvez le récupérer en utilisant le bouton ci-dessous.

