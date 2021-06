Telegram ajoute une fonction de partage d’écran, plus pour les appels vidéo de groupe

in

Scott Adam Gordon / Autorité Android

TL;DR

Telegram a déployé de nouvelles fonctionnalités d’appel vidéo pour affronter les poids lourds de la vidéoconférence. Une nouvelle fonctionnalité inclut le partage d’écran dans les appels vidéo de groupe sur divers appareils.

Telegram reste une alternative solide à WhatsApp. Plus récemment, il a acquis une intelligence d’appel vidéo pour aider à renforcer sa popularité pendant la pandémie. Maintenant, il est à la recherche d’outils de visioconférence avec une nouvelle fonctionnalité d’appel vidéo de groupe et de partage d’écran.

Les utilisateurs peuvent désormais convertir les appels vocaux de groupe en appels vidéo de groupe en appuyant sur l’icône de l’appareil photo sur l’écran d’appel. Les appels vocaux peuvent toujours accueillir des participants “illimités”, mais seuls 30 utilisateurs d’un groupe peuvent participer avec la vidéo. Telegram note que cette limite “augmentera bientôt”.

Voir également: WhatsApp vs Telegram vs Signal : quelle application devriez-vous utiliser ?

Les administrateurs de groupe peuvent également épingler le flux vidéo d’un utilisateur, ce qui en fait le premier écran que les nouveaux utilisateurs voient lorsqu’ils rejoignent le chat vidéo. Ceci est également disponible sur mobile et sur ordinateur, et devrait être utile pour les enseignants qui organisent des cours en ligne. Les utilisateurs peuvent également appuyer sur l’un des écrans vidéo des utilisateurs pour l’afficher en plein écran sur leur appareil.

La synchronisation avec ces améliorations est la possibilité de partager des écrans. Les utilisateurs peuvent appuyer sur le bouton de menu à trois points et sélectionner Partager l’écran dans le menu pour activer la fonctionnalité depuis sa tablette ou son smartphone. Notamment, sur le bureau, l’utilisateur le plus récent qui partage son écran sera épinglé automatiquement. Cela devrait rendre l’expérience d’appel vidéo de Telegram similaire à celle de Zoom et de Google Meet.

La nouvelle mise à jour est disponible sur les applications et interfaces mobiles, de bureau et de tablette de Telegram. Vous pouvez télécharger Telegram pour Android en utilisant le bouton ci-dessous.

