Telegram atteint 1 milliard de téléchargements dans le monde

Telegram fait désormais partie d’un club d’élite d’applications qui ont été téléchargées plus d’un milliard de fois dans le monde, selon Sensor Tower.

Tel que rapporté par TechCrunch, Telegram a le même marché que WhatsApp : l’Inde, qui représente environ 22% de ses installations à vie.

“[India is] suivis de la Russie et de l’Indonésie, qui représentent environ 10 % et 8 % des [all installs], respectivement. Les installations de l’application se sont accélérées en 2021, atteignant environ 214,7 millions d’installations au premier semestre 2021, en hausse de 61 % en glissement annuel contre 133 millions au premier semestre 2020 », a-t-il ajouté.