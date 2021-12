Telegram bat WhatsApp dans la course pour lancer des réactions emoji; la mise à jour apporte une multitude de nouvelles fonctionnalités

Telegram a déclaré qu’il s’agissait de sa 12e mise à jour majeure de l’année.

Nouvelles fonctionnalités du télégramme 2021 : Alors que l’année touche à sa fin, la plate-forme de messagerie instantanée Telegram a annoncé qu’elle introduisait des fonctionnalités spéciales pour les utilisateurs avant de quitter 2021 et de sonner en 2022. Il s’agissait de la 12e mise à jour majeure de la plate-forme dans l’année, a-t-il déclaré. Eh bien, la mise à jour inclut des fonctionnalités clés telles que des traductions de messages, des réactions, des codes QR thématiques, ainsi que des textes cachés. Grâce à cela, la plate-forme espère non seulement offrir des moyens plus attrayants d’interagir avec différents types de publics, mais également améliorer l’expérience utilisateur globale sur l’application de messagerie instantanée.

Au cas où vous ne le sauriez pas, depuis que la politique de confidentialité controversée de WhatsApp de janvier 2021 a déclenché une migration de masse, Telegram a non seulement fait des recherches sur le service appartenant à Meta, mais a également publié une mise à jour suivie de l’autre pour fournir aux utilisateurs de plus en plus. Dans le ton de cela, il est normal qu’une dernière mise à jour ait été publiée par Telegram le 31 décembre.

Réactions : animées et rapides

Donc, si vous avez entendu, WhatsApp travaillerait sur une fonctionnalité de type Instagram pour réagir à des messages spécifiques à l’aide d’émojis sans avoir besoin d’envoyer un nouveau message. Cette capacité est déjà disponible sur Instagram et Facebook Messenger. Depuis des mois maintenant, il a été signalé que WhatsApp apporterait également cela à ses discussions. Cependant, Telegram semble y être parvenu en premier car il a annoncé sa fonctionnalité « Réactions » qui permettrait aux utilisateurs de réagir rapidement à un message spécifique dans une discussion avec un emoji sans avoir à envoyer un nouveau message. Cependant, il est également allé plus loin en fournissant à chaque emoji de réaction sa propre animation unique.

Il y a deux aspects à cela. La première est qu’un utilisateur peut appuyer longuement sur le message spécifique auquel il souhaite réagir et choisir parmi la ligne d’émojis qui apparaissent. En dehors de cela, les utilisateurs peuvent également appuyer deux fois sur un message pour envoyer leur réaction par défaut (définie sur un pouce levé). Cependant, cette réaction rapide peut être modifiée en allant dans Paramètres, puis Paramètres de discussion et réactions rapides sur un téléphone Android ou en allant dans Paramètres, Autocollants et Emoji, puis Réactions rapides sur un appareil iOS.

Traduction de messages dans l’application

La fonction de traduction des messages de Telegram traduira tout message dans une autre langue afin que les utilisateurs puissent lire un message dans leur langue sans avoir à quitter l’application Telegram. La fonctionnalité est disponible sur tous les appareils Android prenant en charge Telegram et sur tous les appareils iOS fonctionnant sous iOS 15 ou supérieur. De plus, la fonction de traduction est disponible pour toutes les langues disponibles avec le système d’exploitation d’un appareil particulier.

Les utilisateurs devraient accéder aux paramètres, puis à la langue pour activer la traduction, ce qui conduirait à un bouton « Traduire » dédié à ajouter au menu contextuel lorsqu’un message est sélectionné. En fait, les utilisateurs pourraient également exclure de cette fonctionnalité toute langue qu’ils parlent couramment afin que le bouton de traduction puisse être masqué pour ces langues.

Ce n’est pas tout..

Une fonctionnalité amusante, appelée Spoilers ou Hidden Text, a également été ajoutée par Telegram. Avec cela, les utilisateurs pourraient mettre en forme « Spoilers » pour masquer une certaine partie du texte du message, et ce texte resterait également masqué dans les notifications et la liste de discussion. Le texte masqué ne serait révélé qu’une fois que le destinataire aurait tapé sur le message.

Des codes QR thématiques ont également été ajoutés par la plate-forme de messagerie instantanée, ce qui permettrait aux utilisateurs de créer des codes QR pour tout utilisateur disposant d’un nom d’utilisateur public, et cette fonctionnalité est également disponible pour les canaux, les bots et les groupes. Avec cela, le profil de l’utilisateur, du canal, du bot ou du groupe serait affiché rapidement aux autres utilisateurs potentiels. Ce QR code serait également personnalisable.

