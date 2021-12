Telegram Beta 8.4 pour Android apporte un style de spoiler et des réactions emoji

Les deux fonctionnalités sont apparues pour la première fois dans la version bêta d’iOS

Telegram n’est peut-être pas le messager le plus sécurisé, mais c’est l’une des plates-formes les plus riches en fonctionnalités et les plus pratiques. Il regorge d’améliorations de la qualité de vie, et il ne semble pas que les développeurs derrière l’application cherchent à arrêter d’ajouter de nouvelles choses de si tôt. La dernière version bêta de Telegram pour Android, la version 8.4, a apporté des fonctionnalités attendues telles que le style du texte de spoiler et les réactions emoji.

Les réactions et les spoilers font partie de la version bêta d’iOS depuis un certain temps maintenant, mais à l’époque, nous n’avions pas d’images ni de vidéos présentant les fonctionnalités sur Android. C’est une chose du passé, et comme prévu, les réactions et les spoilers sont presque identiques sur iOS et Android.

Lorsque vous discutez, vous pouvez appuyer longuement et mettre en surbrillance le texte que vous êtes sur le point d’envoyer et appuyer sur une nouvelle option de style « spoiler » dans le menu qui masquera votre écriture jusqu’à ce que vos destinataires ou vous appuyez dessus. Cela fonctionne à la fois pour les messages complets et les mots ou sections individuels.

En ce qui concerne les réactions, vous aurez le choix entre 11 emoji pour réagir à un message. Ils sont disponibles lorsque vous appuyez sur la bulle de dialogue que vous avez reçue ou envoyée (oui, vous pouvez réagir à vos propres messages). Les emoji disponibles se composent de pouces vers le haut, de pouces vers le bas, de cœur, de rire, de popper de fête, de feu, de choc, jusqu’à un tas de caca et de vomi. Les individus ne peuvent choisir de réagir qu’avec l’un d’entre eux – toute nouvelle réaction d’une personne remplace celle qu’ils ont sélectionnée auparavant.

Un autre ajout intéressant à la version bêta est un fond d’hiver enneigé, avec des flocons de neige qui tombent lentement. On pourrait dire qu’il arrive un peu tard étant donné que Noël est passé (au moins dans la plupart des régions du monde), mais bon, la neige sera une partie dominante de la vie quotidienne pendant quelques mois à venir.

Avant d’essayer toutes ces fonctionnalités sur vos amis, gardez à l’esprit que tout le monde doit utiliser la version bêta pour en profiter. Les réactions ne peuvent être vues que par ceux qui utilisent la version 8.4, et le texte de style spoiler apparaîtra comme du texte normal pour tous ceux qui utilisent la version stable. Vous devrez soit convaincre vos amis de télécharger la version bêta, soit attendre un peu jusqu’à ce que Telegram publie la version 8.4 en version stable.

La bêta de Telegram n’est pas disponible sur le Play Store. Au lieu de cela, vous devrez le télécharger à partir du référentiel de l’entreprise sur Microsoft App Center, qu’il utilise pour distribuer les prochaines versions de ses applications. L’avantage est que vous pouvez laisser intacte la version stable de Telegram sur votre téléphone, car Telegram Beta s’installe en tant qu’application distincte.

