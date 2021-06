Telegram déploie la prise en charge des appels vidéo de groupe, des arrière-plans animés et plus encore avec une nouvelle mise à jour

in

Pour utiliser le chat vidéo de groupe, les utilisateurs peuvent convertir leurs chats vocaux en appels vidéo de groupe.

Un an après l’annonce initiale de la fonctionnalité, Telegram a déployé des appels vidéo de groupe pour tous les utilisateurs sur les appareils mobiles, les tablettes et les ordinateurs de bureau. Avec l’aide de la nouvelle fonctionnalité, les utilisateurs de Telegram pourront transformer leurs discussions audio de groupe en discussions vidéo. La société a également introduit de nombreuses fonctionnalités dans sa dernière mise à jour, notamment le partage d’écran, la suppression du bruit dans les discussions vocales, les arrière-plans animés et un menu de bot dédié.

Pour utiliser le chat vidéo de groupe, les utilisateurs peuvent convertir leurs chats vocaux en appels vidéo de groupe. Pour ce faire, ils devront appuyer sur l’option « Partager ma vidéo » dans n’importe quelle session active. À partir de maintenant, la société a activé les fonctionnalités de l’option de chat vidéo de groupe pour les 30 premières personnes qui rejoignent le chat vocal. Il est à noter que le nombre de participants audio uniquement est illimité. “Telegram augmentera cette limite bientôt à mesure que les chats vocaux prendront en charge les jeux en streaming, les événements en direct et plus encore”, a déclaré la société dans un communiqué.

En dehors de cela, Telegram a également apporté une fonctionnalité de partage d’écran qui devrait donner un nouveau niveau d’impulsion aux utilisateurs, en particulier à ceux qui utilisent la plate-forme pour des collaborations commerciales. Sur le bouton de menu, il y aura une option pour partager l’écran et une fois que les utilisateurs devront appuyer dessus. Les utilisateurs recevront également une autorisation d’application. De plus, Telegram a également amplifié la qualité de la voix en introduisant l’option de suppression du bruit. Selon la société, les utilisateurs peuvent activer cette fonctionnalité lors d’un chat vocal en direct.

Telegram a également déployé une option d’arrière-plans animés. «Ces fonds d’écran dégradés multicolores sont conçus de manière algorithmique et se déplacent avec une belle esthétique à chaque fois que les utilisateurs envoient un message. Telegram propose cette fonctionnalité ainsi que de nombreux thèmes par défaut préinstallés », a déclaré la société dans une note de presse. Les utilisateurs peuvent également créer ou personnaliser leurs arrière-plans animés en utilisant la composition de différentes couleurs et motifs. L’API BOT 5.3 avec menu BOT dédié et autocollants a également été introduite avec une capacité d’importation pour les développeurs.

Des mesures de sécurité améliorées pour les utilisateurs ont également été intégrées dans la dernière mise à jour de l’application. Les utilisateurs recevront désormais des rappels d’informations de connexion, ce qui, selon l’entreprise, est une fonctionnalité essentielle qui maintiendra le numéro de téléphone d’un utilisateur à jour sur Telegram. « Cela garantit globalement qu’un utilisateur peut toujours se connecter à son compte. Si le numéro de téléphone a changé, les utilisateurs peuvent le mettre à jour rapidement à partir du nouveau rappel dans les paramètres sur iOS », a déclaré Telegram. Les utilisateurs d’Android recevront également ces rappels dans la prochaine mise à jour. Chaque fois que les paramètres de la vérification en deux étapes sont modifiés, les utilisateurs reçoivent une notification.

