Telegram devient le rendez-vous des cybercriminels | La technologie

Un rapport collaboratif de deux médias internationaux a révélé une réalité Telegram jamais vue auparavant. L’application de messagerie sert de point de rencontre pour les cybercriminels et facilite l’échange de données volées.

Telegram est une application de messagerie instantanée utilisée par des millions d’utilisateurs. La popularité de ce service pour envoyer et recevoir des messages a grandi ces dernières années, il n’est plus rare de voir des utilisateurs utiliser WhatsApp et Telegram de manière interchangeable. La sécurité a toujours été l’un de ses points forts, mais il semble que tout cela puisse changer sous peu.

Le rapport réalisé par le Financial Times en collaboration avec Cyberint a mis en lumière une série de données alarmantes. Ce que le rapport commente, c’est qu’une série de réseaux cybercriminels ont été trouvés dans Telegram. Ces utilisateurs destinés à faire le mal seraient au sein de groupes massifs ou, même, de groupes de milliers d’utilisateurs.

Ces canaux et groupes auraient pour but de partager les informations privées des utilisateurs. Allez, le modèle de fonctionnement avait beaucoup à voir avec ce que l’on peut voir dans les forums les plus éloignés du légal d’Internet ou dans l’Internet profond lui-même. Selon le rapport, le propre cryptage de Telegram a facilité l’émergence de ce type d’utilisateur.

Tout au long du rapport, il est également dit que les cybercriminels créeraient un marché sur lequel ils vendraient les données des utilisateurs. En fait, ils auraient même des publicités pour promouvoir le type d’information à vendre. Ce qu’on a vu, c’est que, par exemple, ils auraient eu accès à 300 000 emails et mots de passe.

Bien sûr, les e-mails et les mots de passe ne seraient pas les données les plus sérieuses vues dans Telegram. Il a également été souligné que, dans de nombreux cas, ce qui est vendu, ce sont des informations financières. Tant les utilisateurs que les mots de passe pour entrer dans les différentes entités des différents utilisateurs sont mis en vente à leur insu.

La vérité est que le rapport est assez choquant, bien que pas surprenant. Ces dernières années, Telegram est passé d’un simple service pour envoyer et recevoir des messages sur un réseau social avec un réseau de couches inimaginable. Nous devrons attendre pour connaître les mesures possibles que Telegram peut prendre à cet égard.