Telegram double la confidentialité et la publication anonyme avec une nouvelle mise à jour

Telegram a ramassé une multitude de nouvelles fonctionnalités qui renforcent la confidentialité et donnent aux utilisateurs plus de contrôle sur leurs appareils connectés. Et comme d’habitude, la dernière mise à jour inclut une tonne de nouvelles fonctionnalités.

Sur le plan de la confidentialité, l’application de messagerie permet désormais aux propriétaires de groupes et de canaux de limiter la capacité des autres à transférer, capturer d’écran ou enregistrer leur contenu. L’objectif est de protéger vos publications des publics indésirables. Pour ce faire, vous pouvez accéder aux paramètres du groupe et activer l’option « Restreindre l’enregistrement du contenu ».

Une autre fonctionnalité intéressante est la possibilité de supprimer les messages par date. Cependant, cette option n’est disponible que dans les conversations en tête-à-tête et vous pouvez sélectionner une plage de dates spécifique à partir de laquelle effacer l’historique des discussions.

La mise à jour vous permet également de publier de manière anonyme dans des groupes publics. Avec la fonction d’anonymat de Telegram, vous pouvez publier en tant que chaîne dans des groupes publics. Si vous gérez plusieurs chaînes, vous pouvez en sélectionner une et Telegram ajoutera le nom et la photo de cette chaîne à tous les messages que vous publiez.

Telegram a également ajouté un moyen intelligent de vous connecter via un appel téléphonique. Lorsque vous activez cette fonction, il vous sera demandé d’identifier les derniers chiffres du numéro de téléphone à partir duquel l’appel est passé.

Pour la gestion de plusieurs appareils, l’application a ajouté un nouveau bouton dans le menu des appareils pour lier un ordinateur de bureau. Il existe également une option pour déconnecter automatiquement les appareils inactifs après une certaine période.

Enfin, le service a étendu ses thèmes de discussion aux téléphones Android. Dévoilés en septembre, ces thèmes étaient auparavant disponibles uniquement sur iOS. Cliquez ici pour un didacticiel détaillé sur la façon de modifier votre thème Telegram.

