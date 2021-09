Telegram envoie un message d’adieu aux utilisateurs de Wear OS alors que l’application meurt tranquillement

in

Telegram dit au revoir aux propriétaires de Wear OS car la dernière mise à jour de Telegram supprime l’application du Google Play Store sur les montres Wear OS. Telegram est l’une des meilleures applications de messagerie sur Android, avec la dernière mise à jour ajoutant une tonne de nouvelles fonctionnalités intéressantes pour les utilisateurs, mais elle supprime la possibilité de faire à peu près tout dans le confort de votre poignet.

Que ce soit le signal de quelque chose de plus grand à venir ou de la fin d’une ère n’est pas encore clair, mais 9to5Google a confirmé la décision avec le support de Telegram, qui a publié une déclaration à ce sujet :

À partir de Telegram V8.0, l’application Wear OS ne sera plus disponible au téléchargement. Notez que si Telegram est toujours installé sur votre appareil Wear OS, il pourrait bientôt cesser de fonctionner. Support de télégramme

Nous avons contacté l’équipe de relations publiques de Telegram pour déterminer pourquoi cette décision a été prise et s’il s’agit d’une décision permanente, surtout depuis le lancement de Wear OS 3. Bien que cela soit très douteux, il y a toujours une chance que Telegram ait abandonné l’application car la communauté Wear OS attend la mise à jour Wear OS 3 et pourrait publier une nouvelle application sur la route lorsque le nouveau système d’exploitation sera déployé.

Dans l’état actuel des choses, ni les montres alimentées par Wear OS 2 ni la Galaxy Watch 4 alimentée par Wear OS 3 ne peuvent télécharger l’application Telegram existante.

Si vous êtes un utilisateur régulier de Telegram sur votre smartphone, Telegram v8.0 apporte de nombreuses nouvelles fonctionnalités intéressantes. Cela inclut une mise à niveau de la fonctionnalité de diffusion en direct, qui prend désormais en charge un nombre illimité de téléspectateurs. Les messages de transfert peuvent désormais être prévisualisés et personnalisés, vous permettant de ne transférer que des parties du message ou le message dans son intégralité. Vous trouverez également une gamme de nouveaux autocollants, ainsi que des autocollants tendance, pour pimenter vos discussions.

