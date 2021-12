Telegram est mis à jour avec des améliorations visant la confidentialité telles que le contenu protégé | La technologie

La nouvelle mise à jour de Telegram apporte des améliorations visant à faciliter l’expérience lors de l’utilisation de l’application, ainsi qu’à offrir aux utilisateurs une plus grande sécurité.

Telegram est l’une des applications les plus utilisées lors du transfert de messages. Au niveau des fonctionnalités, il dispose d’une palette nettement plus large que WhatsApp, mais cela ne l’empêche pas de continuer à s’améliorer de jour en jour. Au cours de la dernière année, les mises à jour lui ont permis d’intégrer de nouvelles fonctionnalités.

Normalement, ces ajouts rendent l’application beaucoup plus attrayante pour les utilisateurs, mais il existe également des améliorations qui veulent simplement que ceux qui utilisent le service de messagerie se sentent plus en sécurité lors de l’envoi ou de la réception de messages. C’est exactement ce qui se passe avec la nouvelle mise à jour qui a été publiée aujourd’hui.

Dans la version 8.3, désormais disponible pour tous les utilisateurs, les améliorations sont notables. La première fonctionnalité arrivée vous permet de supprimer tous les messages qui ont été envoyés à une date précise. Cela rend la gestion de ce que nous avons partagé beaucoup plus pratique à trouver dans l’application.

Poursuivant le fil des améliorations de la sécurité, les nouveautés de cette version de Telegram s’appliquent également aux groupes et aux canaux. Et, est-ce que maintenant les administrateurs de ces chats peuvent gérer la protection du contenu qui y est partagé par les utilisateurs ou les administrateurs eux-mêmes.

Lors de l’application de cette protection, aucun utilisateur ne pourra prendre de captures d’écran du chat spécifique et il ne sera pas possible de transférer des messages à d’autres utilisateurs ou groupes. Bien entendu, les images, vidéos et audios qui ont été téléchargés sur cette chaîne ou ce groupe ne peuvent pas être enregistrés sur l’appareil.

En empêchant leur stockage permanent sur l’appareil, cela signifie qu’aucun utilisateur ne peut les télécharger sur d’autres plateformes ou les partager par d’autres moyens. Ce sont deux des nouvelles fonctionnalités les plus importantes, bien qu’il y en ait aussi d’autres comme la confirmation des entrées de groupe ou la connexion avec les derniers numéros de téléphone.