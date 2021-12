Telegram est mis à jour avec des emojis animés plus gros, des spoilers et d’autres nouvelles | La technologie

La dernière mise à jour de Telegram contient des ajouts pour tout le monde, même pour les personnes qui ne supportent pas de lire les spoilers de tout type de travail.

Telegram revient à la charge avec sa nouvelle mise à jour. L’application et le service de messagerie instantanée sont livrés avec un certain nombre de fonctionnalités qui donnent l’impression que la concurrence est loin derrière. Dans la version de Telegram 8.4, plusieurs nouvelles fonctionnalités sont publiées.

La première nouveauté et la plus frappante sont les réactions aux messages. Maintenant, dans Telegram, vous pouvez réagir aux messages que nous recevons, ces réactions sont très similaires à ce que fait Facebook avec Messenger. Ainsi, lorsqu’un message désagréable nous est livré, nous pouvons ajouter un emoji correspondant.

De plus, les emojis s’accumuleront en bas afin de voir les réactions du reste des personnes dans la conversation. Suivant la lignée des emojis, l’application propose également de nouveaux emojis animés. Ces emojis lorsqu’ils sont envoyés sont plus gros et ont du mouvement.

La vérité est qu’ils sont les plus frappants et viennent compléter ceux qui existent déjà. Bien sûr, ce ne sont pas les seules nouvelles. Et, est-ce que Telegram a pensé aux utilisateurs qui détestent les spoilers. La nouvelle fonctionnalité vise à maintenir ces personnes dans leur plus grande ignorance le plus longtemps possible.

Cette nouvelle fonctionnalité fonctionne de la manière suivante : lors de l’envoi d’un texte, l’utilisateur qui l’envoie peut sélectionner que certaines parties du texte soient floues. En étant flous, ils sont une indication que l’écriture contient un spoil, mais les utilisateurs qui veulent le savoir peuvent cliquer dessus pour le lire.

La dernière fonctionnalité est destinée à faciliter la communication avec d’autres utilisateurs, même lorsque la même langue n’est pas parlée. Et, est-ce que Telegram a ajouté un traducteur au sein de l’application afin de tout comprendre au sein des groupes internationaux et des supergroupes avec des milliers d’utilisateurs.