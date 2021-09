Telegram est mis à jour et vous pouvez maintenant savoir s’ils ont lu vos messages dans les groupes | La technologie

Les actualités de la dernière version de Telegram sont ici, beaucoup de ces actualités sont destinées à améliorer la façon dont les utilisateurs interagissent avec l’application de messagerie instantanée.

Telegram a un taux de mises à jour vertigineux. Les périodes sont de plus en plus courtes et les fonctions qu’elles ajoutent ont tendance à être intéressantes, ainsi qu’innovantes dans la plupart des cas. L’application de messagerie instantanée veut surpasser WhatsApp et, par conséquent, elle essaiera par tous les moyens de la renverser avec des améliorations et des ajouts.

Les nouveautés de la version 8.01 de Telegram couvrent plusieurs aspects : la personnalisation, les emojis, les actions lors des appels vidéo et, surtout, la possibilité de savoir qui a lu les messages que nous envoyons aux groupes. Allez, la mise à jour est chargée de nouvelles et pour tous les types d’utilisateurs.

Commençons par le commencement. Désormais, Telegram vous permet de personnaliser les discussions individuellement. Oui, maintenant chaque conversation peut avoir un thème complètement différent. Et, est-ce que Telegram a toujours été la reine de la personnalisation, mais maintenant il a franchi une étape encore plus et bien au-dessus de WhatsApp.

Les émojis sont désormais interactifs et affichés en plein écran. Dans les nouveaux chats Telegram, les emojis n’auront plus une petite taille, ils seront maintenant beaucoup plus grands et, en plus, ils auront un mouvement animé pour les rendre plus attrayants à utiliser. Bien sûr, ce ne sont pas tous des emojis, il n’y en a que quelques-uns et d’autres seront ajoutés au fur et à mesure de la mise à jour de l’application.

Maintenant que WhatsApp traverse une mauvaise passe, vous envisagez peut-être d’utiliser d’autres applications. Savez-vous tout ce que propose Telegram ?

Les appels vidéo Telegram peuvent désormais être enregistrés. Bien entendu, n’importe quel utilisateur ne peut le faire, ce sont les administrateurs de ces diffusions ou conversations vidéo qui pourront les enregistrer s’ils le souhaitent.. La vidéo résultant de l’enregistrement peut être envoyée aux chats que l’administrateur juge appropriés.

La meilleure caractéristique est la possibilité de voir les utilisateurs qui ont lu les messages que nous avons envoyés à un groupe sur Telegram. ETl pouvoir connaître les personnes qui ont lu les messages était toujours une caractéristique clé de WhatsApp, mais Telegram a décidé de mettre les piles et l’intègre désormais.

Cela fonctionne de la même manière, vous pouvez voir exactement les utilisateurs qui ont vu le message. Bien sûr, les groupes doivent être petits. Telegram ne précise pas le nombre d’utilisateurs qui doivent appartenir au groupe, mais il dit qu’ils ne peuvent pas être des groupes de masse. De plus, pour assurer la sécurité des utilisateurs, les confirmations de lecture ne sont stockées que pendant sept jours..