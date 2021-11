Telegram lancera des messages sponsorisés pour promouvoir les bots et les canaux : confidentialité, sécurité des données des utilisateurs et tout ce qu’il faut savoir

Les messages sponsorisés auront également une restriction de 160 caractères de texte sans média ni liens externes.

Télégramme: Les messages sponsorisés sont sur le point d’être lancés sur Telegram ! Jeudi, le fondateur et PDG de Telegram, Pavel Durov, a annoncé que des messages sponsorisés étaient ajoutés sur la plate-forme de messagerie pour permettre à quiconque de promouvoir ses bots et ses chaînes. Alors que la fonctionnalité est actuellement testée, l’annonce signifie que l’inclusion de la fonctionnalité dans l’application est imminente. Les messages sponsorisés seraient visibles sur les chaînes publiques de Telegram comptant plus de 1 000 abonnés. Si vous vous souvenez, il y a quelques mois, Durov avait déclaré qu’ils ne souhaitaient pas compromettre la plate-forme en la vendant à un géant de la technologie, dans une fouille assez ouverte à WhatsApp, et avait déclaré qu’ils étudiaient plutôt des options qui aideraient la plateforme génère plus de revenus. Eh bien, cela semble être l’un d’entre eux.

Lire aussi | Instagram pour débrancher l’application Threads de type Snapchat ; Pour commencer à tester la capacité d’ajouter de la musique aux publications de flux

Fondamentalement, avec cela, n’importe qui pourrait payer et promouvoir ses robots ou ses chaînes sur d’autres chaînes publiques ayant un grand nombre d’abonnés. La question suivante, alors, bien sûr, est ce que le propriétaire des autres chaînes publiques obtient en échange de la diffusion d’un message sponsorisé à ses abonnés ? Eh bien, Telegram a déclaré qu’une fois la fonctionnalité déployée, le paiement reçu de la fonctionnalité serait d’abord utilisé pour couvrir les coûts de base de l’infrastructure. Après cela, les revenus publicitaires seront partagés par la plate-forme avec les administrateurs des canaux dans lesquels les messages sponsorisés sont affichés.

Cependant, vous n’avez pas à vous inquiéter car les listes de discussion, les discussions privées ou les groupes ne recevront pas ces messages sponsorisés. Les chats dans Telegram ne recevront pas non plus de publicités, a confirmé le PDG. «

La société n’affichera pas non plus de messages sponsorisés sur la base des données des utilisateurs, ce qui signifie que ce ne sera pas comme le modèle d’annonces ciblées de Meta (ou auparavant, Facebook). Alors comment Telegram s’assurera-t-il que les bonnes personnes reçoivent les messages sponsorisés ? « Les messages sponsorisés sur Telegram ne sont affichés que dans les grandes chaînes publiques un-à-plusieurs avec plus de 1000 membres – et sont basés uniquement sur le sujet des chaînes publiques dans lesquelles ils sont affichés. Cela signifie qu’aucune donnée utilisateur n’est extraite ou analysée pour les afficher », a écrit Durov dans sa chaîne publique sur Telegram.

De plus, les messages sponsorisés auront également une restriction de 160 caractères de texte sans média ni liens externes. Le nombre de messages sponsorisés dans un canal a été limité à un et ce message n’apparaîtra qu’une fois que l’utilisateur aura fini de lire les nouveaux messages que le canal pourrait avoir.

Il a également ouvertement ciblé les tendances de Meta à manipuler les données des utilisateurs pour les publicités, et a ajouté que si WhatsApp faisait un geste similaire, il abuserait des données des utilisateurs et violerait leur vie privée pour cibler les publicités. D’un autre côté, Telegram, a-t-il souligné à plusieurs reprises, préserverait la confidentialité des utilisateurs et ne compromettrait ni n’abuserait des données des utilisateurs de quelque manière que ce soit pour que cette fonctionnalité fonctionne.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.