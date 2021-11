Telegram lancera un service d’abonnement pour désactiver les publicités sur les grandes chaînes | La technologie

Telegram prévoit de lancer un service d’abonnement bon marché ce mois-ci pour désactiver les publicités qui apparaissent sur certaines chaînes très populaires.

Pour survivre, vous devez vous réinventer, et bon nombre des applications réussies ont fini par inclure de la publicité tôt ou tard, d’une manière ou d’une autre, et Telegram ne fait pas exception étant donné que bien que sa publicité ne soit pas intrusive et apparaisse de manière très imitée dans certains canaux, ça existe.

Bien que de nombreuses applications soient payées avec nos données personnelles, Telegram n’est pas comme ça, et c’est pourquoi récemment, ils ont inclus une sorte d’inclusion publicitaire sous la forme d’une publicité timide ou d’un message sponsorisé qui n’apparaissent que sur les grandes chaînes avec plus de 1000 abonnés, quelque chose dont vous ne devriez pas vous soucier car ce n’est pas du tout intrusif.

Cependant, il peut y avoir des utilisateurs qui n’aiment pas du tout que l’une de leurs chaînes préférées ait de la publicité de temps en temps, et pour cela le PDG de Telegram, Pavel Dourov, a déclaré que ils travaillent sur une sorte de modèle d’abonnement pour désactiver ces publicités.

De cette façon, il semble que Telegram lancera un service d’abonnement compagnon dans les semaines à venir cela nous permettra de désactiver ces publicités qui, comme nous l’avons dit, n’apparaissent que sur les grandes chaînes avec plus de 1000 utilisateurs abonnés.

Plus précisément, Telegram déclare que « nous avons déjà commencé à travailler sur cette nouvelle fonction et nous espérons la lancer ce mois-ci. Une forme d’abonnement économique peut être émise qui permettra à tout utilisateur de soutenir directement le développement de Telegram et de ne jamais voir d’annonces officielles sur les chaînes ».

D’autre part, ils ajoutent que les utilisateurs qui ont de grands canaux ils pourraient désactiver les publicités pour le reste de leurs utilisateurs. Pour le moment, cette dernière fonctionnalité évalue les conditions économiques, et il semble qu’il faudra un peu plus de temps pour être disponible.

De nombreux créateurs de groupes Telegram populaires sont certainement « obligés » d’adopter un tel abonnement s’ils veulent que leurs chaînes restent sans publicité, ce que leurs milliers d’abonnés apprécieront.

Pour le moment, aucun prix d’abonnement n’a été annoncé afin que nous ne voyions pas de publicités sur certaines chaînes Telegram, mais puisqu’il a été annoncé pour ce mois-ci, l’annonce est sur le point de tomber.