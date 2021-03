Telegram pour iOS mis à jour avec de nouvelles fonctionnalités de type Clubhouse pour les chats vocaux, plus

L’application de messagerie populaire Telegram a été mise à jour aujourd’hui en mettant l’accent sur la communication audio. La dernière version de Telegram pour iOS apporte une nouvelle version de la fonction Voice Chats de l’application avec une poignée d’améliorations.

Telegram a introduit la prise en charge des conversations vocales pour la première fois en décembre, et la mise à jour d’aujourd’hui introduit la version 2.0 de la fonctionnalité. Le premier changement clé ici est que les administrateurs de chaînes et de groupes publics peuvent désormais organiser des discussions vocales «pour des millions d’auditeurs».

Cette fonctionnalité est très similaire aux espaces Clubhouse et Twitter. Vous pouvez créer un lien public pour la conversation audio, puis le partager avec d’autres personnes et les inviter à rejoindre la conversation audio. Telegram explique:

Les administrateurs de chaînes et de groupes publics peuvent désormais héberger des chats vocaux pour des millions d’auditeurs en direct. Les administrateurs de groupes et de chaînes publics peuvent désormais créer des liens d’invitation qui ouvrent immédiatement le chat vocal. Des liens séparés peuvent être créés pour les orateurs et les auditeurs. De cette façon, vous n’aurez pas besoin de réactiver le son des invités importants lorsqu’ils rejoignent – et ils peuvent utiliser un lien différent pour promouvoir le chat à venir dans leurs communautés.

Pour démarrer un chat vocal, ouvrez le profil de n’importe quel groupe ou canal dont vous êtes administrateur, appuyez sur (⋮) ou (⋯) et sélectionnez Démarrer le chat vocal.