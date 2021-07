Telegram prend à nouveau la tête de WhatsApp avec des améliorations importantes | La technologie

Partagez notre écran, modifiez la vitesse de lecture de la vidéo et même une nouvelle option pour supprimer l’historique des messages, les actualités de la dernière version bêta de Telegram.

Nous prêtons toujours une attention particulière à chacune des nouvelles à venir pour WhatsApp car c’est l’application de messagerie la plus importante pour le moment, mais la vérité est que la première alternative à laquelle vous allez toujours aller est Télégramme, une application stable, avec une grande confidentialité et l’une des premières à avoir les nouvelles avant tout autre rival.

Et dans la dernière version bêta de Telegram, en particulier le 7.9.0, ils ont ajouté de nouveaux contrôles sur la vitesse de lecture des vidéos, une option inachevée pour le partage d’écran et même une nouvelle option pour la suppression automatique de l’historique.

La nouveauté la plus importante est la possibilité qu’on nous donne de partager l’écran, au moins lors d’un appel vocal ou d’un appel vidéo 1 à 1, mais cela ne semble toujours pas fonctionner correctement.

Selon Androidpolice, pour partager l’écran, au moins dans cette version bêta, il faut d’abord arrêter la vidéo en cours puis sélectionner les trois options correspondantes qui nous seront proposées lors du partage : écran du téléphone, caméra frontale ou caméra arrière .

Une autre nouveauté très intéressante est la possibilité de choisir différentes vitesses de reproduction des vidéos et cela fonctionne aussi bien pour les vidéos locales partagées que pour les liens YouTube. Non pas que j’aie beaucoup d’options, mais nous pouvons choisir entre 0,2x, 0,5x, 1x, 1,5x et 2x.

Et enfin l’autre nouveauté est une nouvelle option pour supprimer l’historique d’une conversation quand il a plus d’un mois. Il faut se rappeler que la configuration précédente de la durée la plus longue était d’une semaine, on peut donc conserver un peu plus longtemps certaines conversations que l’on souhaite avoir une certaine date d’expiration.

Rappelons que toutes ces nouveautés sont en version bêta, il faudra donc attendre encore quelques semaines pour qu’elles atteignent la version stable.