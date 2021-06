Telegram rattrape WhatsApp avec cette nouvelle fonction | La technologie

Telegram, l’un des rivaux de WhatsApp, rejoint les appels vidéo de groupe qui ont eu tant de succès dans l’application Facebook. De nouvelles fonctionnalités arrivent dans la version bêta de Telegram.

Les appels vidéo sont devenus très populaires en raison de la pandémie et l’un des plus utilisés par les gens était les appels vidéo de groupe WhatsApp. Telegram rejoint cette fonction et met à jour sa version bêta avec cette option et d’autres.

Le média Gizchina fait écho à la nouvelle version bêta de Telegram, version 7.8.0., qui incluent de nombreuses nouvelles fonctionnalités avec lesquelles essayer de se positionner face à ses concurrents tels que WhatsApp et Clubhouse.

Tout d’abord, Telegram prendra en charge appels vidéo de groupe cependant il n’indique pas quel sera le nombre limite de participants. C’est une fonction qui est annoncée depuis longtemps, mais elle ne finit pas d’arriver. Apparaissant dans la version bêta, il semble que le lancement se rapproche, bien qu’il n’y ait pas encore de date officielle.

Maintenant que WhatsApp traverse une mauvaise passe, vous envisagez peut-être d’utiliser d’autres applications. Savez-vous tout ce que propose Telegram ?

Toujours dans le domaine de la vidéo, Telegram a décidé de pousser sa version de Clubhouse un peu plus loin. Ses canaux audio permettant de faire des conférences similaires à celles du réseau social permettront désormais de diffuser vidéos en direct. Ils seront mis en évidence avec le hashtag #vid et avec eux, Telegram ressemblera un peu plus à Instagram et aux autres réseaux sociaux.

La mise à jour ajoute également de nouvelles arrière-plans dégradés et autocollants animés. Cela représente également un changement dans la conception de l’application : le bouton de recherche est déplacé au début du chat dans la section Favoris et apparaît à partir d’une liste de chats vocaux actifs dans la section Appels du menu latéral de l’application.

Toutes ces nouvelles fonctionnalités sont encore en phase de test et peuvent être publiées sous peu ou supprimées à jamais et oubliées. C’est la condition des applications bêta, qui sont à un pas du public, mais n’assurent pas un atterrissage rapide. Malgré tout, la fonction d’appel vidéo de groupe semble destinée à se terminer tôt ou tard sur les téléphones mobiles de tous les utilisateurs, vu le succès qu’elle a dans d’autres applications et l’attention qu’elle a suscitée avec les rumeurs précédentes.