Telegram récupère certaines des meilleures fonctionnalités de personnalisation de WhatsApp dans une nouvelle mise à jour

in

Que souhaitez-vous savoir

Telegram a acquis une foule de nouvelles fonctionnalités dans le cadre de sa dernière mise à jour. Les nouvelles fonctionnalités vous permettent de définir des thèmes pour des discussions individuelles, d’envoyer des emoji interactifs et d’enregistrer des flux en direct et des discussions vidéo. La capacité des accusés de lecture de Telegram fonctionne également de la même manière que celle de WhatsApp avec le dernier changement.

Telegram continue d’ajouter de nouvelles fonctionnalités visant à améliorer sa personnalisation, son enregistrement vidéo et d’autres expériences. La dernière mise à jour de l’application de messagerie instantanée vous permet désormais de personnaliser l’apparence de discussions spécifiques, d’envoyer des emoji interactifs et d’enregistrer des flux en direct et des discussions vidéo, ainsi que d’autres améliorations.

L’un des changements importants de la dernière mise à jour est la possibilité d’enregistrer de manière native des flux en direct et des chats vidéo. La nouvelle fonctionnalité est disponible pour les administrateurs de groupe et permet le partage de vidéos enregistrées dans un groupe pour le visionnage de tous. Les administrateurs ont la possibilité d’enregistrer à la fois de la vidéo et de l’audio, ou simplement de l’audio. Ils peuvent également changer l’orientation de la vidéo.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

La dernière amélioration intervient après que Telegram a augmenté le nombre de personnes pouvant rejoindre une diffusion en direct à 1 000 le mois dernier, ainsi que d’autres capacités. Les vidéos qui ont été enregistrées sont automatiquement téléchargées dans le dossier Messages enregistrés.

D’un autre côté, WhatsApp n’a pas la capacité native d’enregistrer des appels vidéo. Si vous souhaitez enregistrer une copie de votre chat vidéo pour ceux qui ont raté l’événement, vous aurez besoin d’une application tierce.

Telegram permet également désormais d’attribuer un thème à une conversation spécifique afin de la distinguer des autres. Selon Telegram, il y a huit nouveaux thèmes parmi lesquels choisir, et d’autres à venir dans les futures mises à jour.

Sur les téléphones Android, vous pouvez modifier le thème du chat en appuyant sur l’en-tête du chat, en ouvrant le menu à trois points, puis en sélectionnant “Modifier les couleurs”. Ces thèmes incluent également une version jour et nuit et la possibilité de suivre les paramètres du mode sombre de l’application.

Vous pouvez également envoyer à quelqu’un un emoji interactif, tel qu’un cœur ou un pouce levé, qui « déclenchera un effet plein écran » lorsque vous appuyez dessus. Si les deux parties ont une discussion ouverte, les animations et les vibrations de l’emoji joueront simultanément sur leurs appareils.

Les reçus de lecture de Telegram pour les discussions de groupe fonctionneront de la même manière que ceux de WhatsApp. En appuyant sur un chat spécifique, vous pouvez maintenant voir qui a vu votre message. Lorsque vous voyez deux coches à côté d’un message, cela signifie qu’au moins un autre membre l’a vu.

La dernière mise à jour de Telegram est en cours de déploiement.

La console de réalité virtuelle

Avis Oculus Quest 2: La meilleure expérience VR

Facebook est en concurrence très réelle avec Nintendo, Sony et Microsoft avec sa propre console de jeu, l’Oculus Quest 2, qui remettra en question votre paradigme de ce que peut être une console de nouvelle génération.