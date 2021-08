Telegram, rival de WhatsApp, dépasse le milliard de téléchargements dans le monde, le plus grand marché indien, selon un rapport

in

Telegram a dépassé le milliard de téléchargements dans le monde, selon les données de Sensor Tower. L’application de messagerie instantanée a été fondée en 2013 et est en concurrence avec WhatsApp et Messenger appartenant à Facebook.

Selon Sensor Tower, Telegram a franchi le cap du milliard de téléchargements le 27 août. WhatsApp, Facebook, Messenger, Instagram, Spotify, Snapchat et Netflix sont d’autres applications qui ont réussi à dépasser le milliard de téléchargements dans le monde.

L’Inde est devenue le plus grand marché de Telegram avec près de 22% des installations à vie. La Russie et l’Indonésie sont les prochaines sur sa liste de parts de marché, avec 10 % et 8 % d’installations, respectivement.

Les installations de Telegram ont explosé à la suite de l’indignation suscitée par la décision de WhatsApp de mettre à jour sa politique de confidentialité. Les développeurs ont également introduit plusieurs nouvelles fonctionnalités telles que les appels vidéo de groupe, une expérience de chat vocal mise à jour et le partage d’écran avec son pour attirer les utilisateurs.

Telegram a également atteint 214,7 millions d’installations au cours des six premiers mois de 2021, soit une augmentation de 61% en glissement annuel par rapport aux 133 millions de l’année précédente, a déclaré Sensor Tower.

Les chiffres, cependant, ne représentent pas le nombre total d’utilisateurs actifs. L’année dernière, Telegram a déclaré qu’il comptait près de 500 millions d’utilisateurs mensuels actifs.

La décision de WhatsApp de mettre à jour sa politique de confidentialité plus tôt cette année a été une bénédiction pour Telegram, qui a utilisé le sentiment négatif envers WhatsApp pour attirer les utilisateurs. La nouvelle politique de confidentialité de WhatsApp visait à attirer les entreprises et à aider les filiales de la société mère Facebook.

Telegram et son concurrent Signal ont ajouté des millions d’utilisateurs au milieu d’une controverse qui fait rage sur la façon dont la nouvelle politique de WhatsApp affecterait la confidentialité des utilisateurs. En seulement trois jours depuis que WhatsApp a annoncé la mise à jour de la politique, le fondateur de Telegram, Pavel Durov, a déclaré que l’application avait ajouté 25 millions d’utilisateurs. Il s’agissait également de l’application la plus téléchargée de janvier, avait précédemment rapporté Sensor Tower.

Telegram a également reçu un investissement de 150 millions de dollars de Mubadala Investment, le fonds d’État d’Abu Dhabi et Abu Dhabi Catalyst Partners en mars.

