Telegram, rival de WhatsApp, travaille peut-être sur une fonctionnalité de chat vocal de type Clubhouse

Telegram prévoit également d’ajouter une fonction de chat vocal.

Clubhouse fait le buzz ces derniers temps et, à en juger par son apparence, de plus en plus d’entreprises semblent vouloir se lancer dans quelque chose de similaire. L’application a gagné beaucoup de succès et plus de 8 millions de téléchargements dans le monde en peu de temps. Cela a poussé d’autres applications de médias sociaux à déployer des fonctionnalités similaires. Clubhouse étant une application réservée aux utilisateurs d’Apple (pour le moment), recevra bientôt un concours d’Instagram, Twitter, TikTok et Mi Talk (par Xiaomi) alors qu’ils prévoient de présenter leur propre version de Clubhouse. Telegram rejoint le récent wagon d’avoir une fonctionnalité prenant en charge les conversations audio.

Un tweet récent de WABetaInfo a révélé que Telegram prévoyait également d’ajouter une fonction de chat vocal. Ces chats vocaux sont susceptibles de prendre en charge de grandes conversations. Le tweet montre une option pour démarrer des discussions vocales. Bien que Clubhouse ait des modérations strictes en ce qui concerne les discussions, beaucoup ont émis l’hypothèse que Telegram pourrait être en mesure de prendre en charge ces modérations.

Et Telegram propose désormais des chats vocaux pour les chaînes.

Le clubhouse est partout ???? https://t.co/u5cSB6VSCy pic.twitter.com/WspFNlZI11 – WABetaInfo (@WABetaInfo) 13 mars 2021

Auparavant, Instagram avait fait la une des journaux car la société aurait introduit un rival du Clubhouse sur sa plate-forme. La société devrait appeler la nouvelle fonctionnalité Audio Rooms et offrir une expérience aux utilisateurs où les gens peuvent discuter. Depuis, Clubhouse est une application sur invitation uniquement pour les utilisateurs iOS, les utilisateurs d’Android qui n’ont pas accès à Clubhouse actuellement pourront l’utiliser. Le développement a été repéré par l’ingénieur inverse populaire, Alessandro Paluzzi. Paluzzi s’est rendu sur Twitter et a révélé les fonctionnalités supposées des «salles audio» en publiant des captures d’écran. Twitter déploiera également un support similaire pour les salles de chat audio appelées Spaces.

Il est à noter que Clubhouse est utilisé par de nombreuses personnalités célèbres comme Elon Musk et est limité à certains utilisateurs uniquement. Les utilisateurs d’iPhone doivent être invités sur cette application. Pour faire simple, les gens ne peuvent pas simplement télécharger l’application et commencer à l’utiliser comme la plupart des applications.