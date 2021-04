Telegram sera deux applications différentes: une pour le Google Play Store et un autre APK sans restrictions | La technologie

L’application de messagerie a décidé de conserver deux versions quelque peu différentes de Telegram. L’un continuera à se conformer aux politiques d’utilisation et de sécurité requises par Google Play, tandis que l’autre sera proposé en externe sans ces restrictions.

Les utilisateurs d’Android se rendent généralement sur le Google Play Store pour trouver et télécharger les applications qu’ils souhaitent avoir sur leur mobile. Cependant, il est également possible d’installer d’autres applications qui ne sont pas sur Google Play, appelées APK, sur les téléphones.

Ce sont les deux versions de Telegram qui seront désormais disponibles pour tous les utilisateurs. Ceci est indiqué par la marque sur son site Internet, Telegram peut être installé sur n’importe quel mobile Android à partir de Google Play ou du site Web Telegram où la deuxième version sera proposée sans les restrictions imposées par le Google Store aux développeurs d’applications.

Google et Apple établissent une série de règles que les développeurs doivent respecter pour vendre ou proposer leurs applications dans ces magasins qui touchent des millions d’utilisateurs. Certaines de ces normes visent à renforcer la sécurité des utilisateurs, détectez les applications qui abusent des données ou signalent celles qui contiennent des logiciels malveillants.

Par exemple, Google a récemment mis en place une nouvelle mesure de sécurité par laquelle il réduira le nombre d’applications autorisées à afficher la liste des applications installées sur un mobile. Ainsi, les développeurs doivent justifier que leur application souhaite consulter certaines données du mobile sur lequel elle a été installée, réduisant le nombre d’applications qui espionnent plus que nécessaire.

La version de Telegram proposée par le Google Play Store doit répondre à toutes ces exigences si vous ne souhaitez pas que le magasin éjecte votre application du catalogue. D’autre part, il y aurait le Telegram APK qui, selon la société, “a moins de restrictions et reçoit des mises à jour automatiques” depuis son site officiel.

Un fichier APK est le format utilisé pour installer un logiciel sur Android. Ces types de fichiers nous permettent d’installer des applications qui ne sont disponibles d’aucune autre manière. Cependant, beaucoup d’entre eux ont des origines douteuses ou des objectifs douteux et il faut faire très attention lors de leur installation. Bien sûr, cela ne se produit que dans certains cas.

Telegram n’indique pas les restrictions qu’il évite avec la version APK ni les avantages que cela comporte pour les utilisateurs. Cela pourrait signifier plus de fonctions et moins de modération dans le contenu et les types de canaux qui peuvent être créés, par exemple avec des sujets pour adultes ou liés aux mouvements politiques. Cela peut également signifier une augmentation des données personnelles collectées par l’application au détriment de la vie privée des utilisateurs. Mais, insistons-nous, Telegram ne donne aucune information à ce sujet.

La société explique comment installer cette nouvelle version APK sur les téléphones Android. Chaque marque a une procédure différente, mais tous les mobiles nécessitent l’activation d’une autorisation pour permettre au fichier APK de terminer l’installation en tant qu’application supplémentaire. Le mobile lui-même demande votre autorisation lorsqu’il détecte que vous avez téléchargé un fichier APK.

Néanmoins, la procédure est la suivante, par exemple, si vous avez un mobile Samsung avec Android 10 ou supérieur, téléchargez l’application APK sur le site Web de Telegram. Entrez ensuite le Paramètres, dans la section Applications, puis affichez le menu à trois points supérieur et cliquez sur Accès spécial. Cherchez maintenant Installer des applications inconnues, choisir application vous souhaitez installer (Telegram APK) et activer l’autorisation de cette source.