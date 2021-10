Telegram, Signal étaient populaires avant même le crash de WhatsApp

Edgar Cervantes / Autorité Android

La planète s’est arrêtée brutalement la semaine dernière alors que Facebook, WhatsApp et Instagram se sont tous déconnectés. Le problème était causé par un changement de configuration gênant, un problème qui aurait pu coûter cher à Facebook et à ses propriétés en termes de revenus et d’utilisateurs.

Telegram a annoncé peu de temps après avoir ajouté 70 millions d’utilisateurs à ses rangs à la suite du crash, et nous imaginons que d’autres rivaux de WhatsApp comme Signal ont également intégré leur juste part. Mais étiez-vous l’une de ces personnes qui se sont inscrites pour ces deux rivaux de WhatsApp ou une application de chat alternative pendant cette période ? Nous avons demandé à nos lecteurs dans ce récent sondage, et les résultats sont maintenant disponibles.

Vous êtes-vous inscrit à Signal ou Telegram lorsque les services Facebook sont tombés en panne ?

Résultats

Nous avons vu plus de 1700 votes sur ce sondage publié le 6 octobre 2021. Un énorme 62,3% de ces répondants utilisent « l’un de ces deux services » avant même la grande panne de Facebook de 2021.

Fait intéressant, 17,9% des lecteurs ont décidé d’attendre et ont résisté à l’envie de s’inscrire à une plate-forme de messagerie alternative.

Au total, 18,3 % des lecteurs se sont inscrits à Telegram ou à Signal, la majorité (10,3 %) optant pour ce dernier. Enfin, 1,5% des personnes interrogées sur ce sondage se sont inscrites à un autre service de messagerie.

Vos commentaires

Stanley Jason : Fondamentalement, Signal n’est qu’une fonctionnalité de Telegram, qui est Secret Chats. Je préfère donc m’en tenir à une application plus polyvalente. FNU Vikas : j’ai supprimé le compte WhatsApp lorsqu’ils ont mis à jour leurs conditions générales pour partager des données avec FB. Je suis passé à Telegram, c’est à des années-lumière d’avance sur WhatsApp. roaduardo : Il ne sert à rien si vous ne parvenez pas à convaincre vos contacts de faire également le changement. C’est le plus gros problème ici. Tout dépend de ce que les gens avec qui vous parlez régulièrement. Quel service ils utilisent. Et si vous souhaitez en utiliser un nouveau ? Bonne chance pour essayer de les amener. Bmswad1 : Discord est également bon. Sang Ngaihte : Google Messages… J’aime cette application. Je peux envoyer des images et des clips vidéo. Tant que j’ai une connexion internet.

C’est tout pour ce sondage. Merci d’avoir voté et commenté. Si vous avez d’autres idées, assurez-vous de laisser un commentaire ci-dessous.