Telegram surfe sur la vague des récentes pannes de Facebook à 1 milliard d’installations de Play Store

Un million, ce n’est pas cool. Tu sais ce qui est cool ? Un milliard

Nous avons peut-être tous nos applications et services préférés, mais la fidélité ne va pas plus loin. Lorsque quelque chose cesse soudainement de fonctionner, il ne nous faut pas longtemps pour chercher des alternatives. C’est exactement ce qui se passe avec Facebook et ses propriétés ces derniers temps, et une série de pannes très médiatisées a eu pour conséquence de pousser les utilisateurs vers des services concurrents, dont Telegram. Nous voyons maintenant la preuve de cet exode, alors que l’application Telegram franchit le seuil du milliard d’installations dans le Google Play Store.

Les serveurs de Facebook ont ​​emmené les utilisateurs dans des montagnes russes ce mois-ci, descendant, montant et redescendant en quelques jours. En plus de Facebook proprement dit, bon nombre de ces pannes ont également affecté Instagram et WhatsApp. L’effet combiné de cela était de refuser à des millions d’utilisateurs l’accès à leurs plates-formes de messagerie préférées – et Telegram n’était que trop heureux d’aider à prendre le relais.

Le PDG Pavel Durov a annoncé que Telegram avait réussi à attirer quelque 70 millions de nouveaux utilisateurs à la suite du remaniement, et cela a sans surprise conduit à de nombreuses nouvelles installations de l’application Telegram. Tard hier soir, la liste du Play Store est finalement passée de 500 000 000 d’installations à plus de 1 000 000 000.

Cela fait beaucoup de téléphones exécutant Telegram. Bien sûr, il reste encore du chemin à parcourir pour rattraper WhatsApp ou Facebook, tous deux membres du club des 5 000 000 000 +, mais vous devez avoir quelque chose pour vous motiver, n’est-ce pas ?

