Telegram v8.0.1 propose des thèmes de discussion synchronisés, des enregistrements de flux en direct, etc. (Téléchargement APK)

Les mises à jour de Telegram regorgent toujours de nouvelles fonctionnalités bien pensées, et ce n’est pas différent de la dernière version que la société a poussée vers le canal stable, Telegram version 8.0.1. La version apporte des thèmes de discussion synchronisés de type Facebook Messenger, des emoji interactifs, des reçus de lecture améliorés et la possibilité d’enregistrer des flux en direct et des discussions vidéo.

Les nouveaux thèmes sont distincts des options de thème globales dans les paramètres de votre application Telegram et font plutôt référence à des discussions individuelles uniquement. Les concepteurs de Telegram ont créé un total de huit nouveaux thèmes (avec beaucoup d’autres à venir) qui peuvent être appliqués à des conversations individuelles spécifiques. Chacun d’eux est livré avec des bulles de message en dégradé, des arrière-plans animés et des motifs d’arrière-plan uniques.

Lorsque vous appliquez un thème, votre interlocuteur verra également le changement de son côté, vous faisant vous sentir tous les deux plus connectés et vous aidant également à éviter d’envoyer accidentellement des messages sensibles au mauvais chat.

Chacun des thèmes est livré avec des versions jour et nuit, en respectant vos paramètres système respectifs en mode sombre ou clair. Ils peuvent être configurés en appuyant sur l’en-tête d’un chat, puis sur le menu à trois points, où vous devriez trouver une nouvelle option Changer les couleurs.

Les thèmes de discussion ne sont pas la seule chose que Telegram souhaite synchroniser entre vous et votre partenaire de discussion. Lorsque vous êtes tous les deux en ligne, vous pouvez partager des animations emoji en plein écran, avec des vibrations. Telegram écrit: “Envoyez un seul 🎆 🎉 🎈 👍 💩 ou ❤️ à n’importe quel chat privé, puis appuyez sur l’emoji animé pour déclencher un effet plein écran.”

Pour les discussions de groupe, cette version apporte des confirmations de lecture améliorées, comme nous l’avons déjà remarqué dans la version bêta. Comme précédemment, un message de groupe est marqué comme lu par deux coches dès qu’un seul membre du groupe le voit. Mais maintenant, vous pouvez également appuyer longuement sur le message pour voir qui a exactement vu le message et qui ne l’a pas vu, au cas où vous auriez besoin de vous assurer que tout le monde est sur la même longueur d’onde avec une date que vous essayez de configurer. Telegram supprime automatiquement ces accusés de lecture de ses serveurs après sept jours pour des raisons de confidentialité. La société dit que les reçus de lecture ne sont en direct que pour les “petits groupes”, mais ne précise pas ce qui est exactement considéré comme petit. La capture d’écran montre un groupe de 12 membres, pour ce que ça vaut.

Telegram a également ajouté la possibilité d’enregistrer des flux en direct et des conversations vidéo, donnant aux membres qui ont raté l’émission ou la conférence une chance de rattraper tout le monde. Seuls les administrateurs de groupe peuvent démarrer un enregistrement, avec des options pour enregistrer uniquement l’audio ou à la fois la vidéo et l’audio. Avant de commencer, ils doivent choisir une orientation pour le fichier vidéo, portrait ou paysage. Pendant l’enregistrement, un point rouge apparaîtra à côté du titre de la diffusion, et une fois l’événement terminé, le fichier sera enregistré et automatiquement téléchargé dans les messages enregistrés de l’administrateur.

Le fondateur de Telegram, Pavel Durov, a en outre partagé que la nouvelle version de Telegram est la première à utiliser une architecture de stockage 64 bits pour les discussions, les messages et les scripts. C’est parce que « Telegram s’était rapidement approché du nombre maximum d’identifiants 32 bits, qui est d’environ 2,1 milliards », écrit-il. La nouvelle mise à jour permettra ainsi à l’application de chat de continuer à se développer, car elle laisse de la place à de nombreux autres utilisateurs et groupes à venir.

Un effet secondaire de la mise à jour est que Telegram doit reconstruire sa base de données locale sur votre téléphone pour fonctionner avec le nouveau système 64 bits. C’est pourquoi cela peut prendre une minute ou deux jusqu’à ce que l’application soit prête à être utilisée lorsque vous l’ouvrez pour la première fois après la mise à jour.

Telegram enquête également sur certains problèmes de connexion signalés par les utilisateurs d’Android après la mise à jour. Si vous rencontrez le problème, vous déconnecter et vous reconnecter devrait le résoudre, mais Telegram travaille sur une mise à jour qui atténuera complètement le problème.

Comme toujours, la nouvelle mise à jour de Telegram est en cours de déploiement sur le Play Store au moment où nous parlons. Si elle n’est pas encore disponible pour vous, vous pouvez également obtenir l’application depuis APK Mirror.