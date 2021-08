Telegram vous permet désormais de passer des appels vidéo avec jusqu’à 1 000 personnes, les appels en tête-à-tête bénéficient d’un partage d’écran avec son

Telegram a également amélioré l’expérience utilisateur avec des animations pour l’écran du code d’accès

Telegram réorganise encore plus sa fonction d’appel vidéo après avoir lancé des appels vidéo de groupe le mois dernier. Désormais, les utilisateurs peuvent voir environ 1 000 téléspectateurs, bien que le nombre maximum de personnes pouvant réellement participer (et diffuser) à l’appel vidéo reste à 30 comme auparavant.

Les utilisateurs pourront vérifier leurs messages vidéo via une résolution plus élevée et sur un écran plus grand pour une vue plus large du clip. Le lecteur multimédia prend désormais en charge les vitesses de lecture 0,5x, 1,5x et 2x.

Telegram dit en outre qu’avec la nouvelle fonction de message, on peut enregistrer son propre message vidéo même pendant la lecture audio de son appareil. par exemple, on peut chanter ses chansons préférées tout en écoutant cette chanson et enregistrer une vidéo ou répondre à des messages avec un podcast activé. On peut zoomer lors de l’enregistrement avec la caméra arrière du téléphone. Les utilisateurs peuvent également zoomer pendant l’enregistrement avec la caméra arrière de leur téléphone.

D’autres fonctionnalités ajoutées à l’application vidéo sont le partage de l’écran lors d’appels vidéo en tête-à-tête avec l’audio de l’appareil du diffuseur, un dessin plus précis et des messages de suppression automatique après un mois, vous pouvez également utiliser des animations pour l’écran du code d’accès ou pour envoyer messages aux utilisateurs d’Android à l’aide de Telegram. Les utilisateurs iOS ont déjà reçu la mise à jour.

Si les utilisateurs oublient leur mot de passe, il y aura une nouvelle option de réinitialisation du mot de passe qui fonctionnera sans courrier de récupération tant que l’utilisateur est toujours connecté à son compte. Le processus prendra sept jours et peut être annulé à partir de n’importe quel appareil. Les utilisateurs iOS obtiennent en outre plusieurs destinataires pour les messages transférés en appuyant sur « Sélectionner » dans le menu de transfert pour partager vos meilleurs mèmes avec tous vos meilleurs amis et l’appareil photo intégré à l’application qui peut utiliser tous les niveaux de zoom sur votre appareil, y compris 0,5x et 2x.

