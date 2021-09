Telegram vous permet désormais d’enregistrer des diffusions en direct et des discussions vidéo, des thèmes de discussion et bien plus ajoutés avec une nouvelle mise à jour

in

Telegram ajoute de nouvelles fonctionnalités

Telegram ajoute des fonctionnalités de chat vidéo et d’enregistrement en direct pour ses utilisateurs avec sa dernière mise à jour. Il y aura huit thèmes de discussion disponibles et chaque thème est livré avec une version jour et nuit. Les utilisateurs recevront également de nouveaux emojis interactifs, des effets plein écran et des reçus de lecture en groupe avec la nouvelle mise à jour.

Telegram a annoncé les nouvelles fonctionnalités via un article de blog. Les fonctionnalités seront disponibles pour les utilisateurs Android et iOS. Les nouveaux thèmes de discussion peuvent également être ajoutés à des discussions individuelles ou personnaliser leur apparence. Les nouveaux thèmes sont accompagnés d’arrière-plans animés, de bulles de message, de motifs d’arrière-plan uniques et aident les utilisateurs à organiser leurs discussions. Le manuel détaillé est présent dans le blogpost.

Les utilisateurs peuvent commencer à utiliser les dernières fonctionnalités de Telegram en appuyant sur la zone d’en-tête de discussion dans une fenêtre de discussion, en cliquant sur l’icône à trois points, Changer les couleurs pour activer les thèmes. Les utilisateurs avec qui vous discutez peuvent également voir le thème que vous avez choisi. Une autre fonctionnalité, un nouvel ensemble d’emojis animés avec des effets plein écran a été lancé pour que les utilisateurs soient plus expressifs dans leurs discussions. Les animations et les vibrations joueront en même temps sur les smartphones si la fenêtre de discussion et le partenaire de discussion sont ouverts.

Les utilisateurs peuvent vérifier si d’autres parties ont déjà lu ou reçu les messages. Une icône de double vérification a été introduite pour signifier que les messages lus dans un groupe. Les utilisateurs peuvent également voir qui a lu le message en petits groupes. Cependant, les confirmations de lecture seront stockées en groupes pendant sept jours à compter de l’envoi du message.

La fonction de diffusion en direct mise à jour permettra non seulement aux utilisateurs d’ajouter un public illimité, mais également d’enregistrer des diffusions en direct et des discussions vidéo pour les publier pour ceux qui ont raté la version en direct. L’administrateur peut alors commencer l’enregistrement à partir du menu de diffusion, après quoi le fichier sera instantanément téléchargé dans les messages enregistrés.

