Télégramme mis à jour avec les réactions aux messages et plusieurs autres fonctionnalités

Telegram a annoncé aujourd’hui avoir mis à jour son application iPhone et iPad avec plusieurs nouvelles fonctionnalités, notamment les réactions aux messages, la traduction, le texte masqué, des options emoji interactives supplémentaires, des codes QR thématiques pour les utilisateurs et les chaînes, etc.



Avec l’ajout de réactions, les utilisateurs peuvent désormais appuyer deux fois sur une bulle de message et un petit emoji pouce levé apparaîtra au bas de ce message. Vous pouvez modifier les emoji pour cette réaction rapide dans l’application sous Paramètres > Autocollants et Emoji > Réaction rapide. Pour plus de réactions, appuyez et maintenez sur une bulle de message.

Semblable à l’option d’encre invisible dans iMessage, Telegram propose désormais un formatage de spoiler pour masquer le texte. Lorsque vous saisissez un message, sélectionnez le texte que vous souhaitez masquer, appuyez sur B/I/U dans le menu contextuel noir, puis appuyez sur Spoiler. Les messages envoyés avec un formatage spoiler apparaîtront flous dans une discussion, et vous pouvez appuyer sur le message pour révéler le texte caché.

Telegram offre désormais la possibilité de traduire n’importe quel message dans une autre langue, directement dans l’application. La traduction peut être activée dans l’application sous Paramètres > Langue, puis vous pouvez appuyer longuement sur un message pour le traduire dans votre langue. Vous pouvez également exclure toutes les langues que vous parlez couramment pour masquer le bouton de traduction de ces messages. Sur l’iPhone et l’iPad, cette fonctionnalité nécessite iOS 15 et iPadOS 15 ou une version ultérieure.

Une autre nouvelle fonctionnalité est la possibilité de générer des codes QR thématiques pour tous les utilisateurs qui ont un nom d’utilisateur public, ainsi que pour les groupes, les canaux et les bots. Il existe également des emoji interactifs supplémentaires qui s’animent lorsqu’ils sont envoyés, comme les emoji de feu et le visage qui pleure fort.

La version 8.4 de Telegram est disponible dès maintenant sur l’App Store pour iPhone et iPad.