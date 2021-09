Telemundo a annoncé sa nouvelle programmation pour le dimanche

Telemundo Telemundo a annoncé une triple première pour les dimanches en famille.

Le réseau de télévision Telemundo a annoncé sa nouvelle programmation pour les dimanches en famille, une nouvelle stratégie dans le but de suivre le divertissement pour le public hispanophone aux États-Unis.

À partir du 12 septembre, Telemundo diffusera la série turque « Una Casa para Azul », suivie du nouveau concours de danse « Así Se Baila » et clôturera la soirée avec la diffusion en direct du programme de divertissement original, « El Colador ».

« Así Se Baila » et « El Colador » sont deux des grandes productions originales de Telemundo qui seront diffusées tous les dimanches et avec la participation de grandes personnalités du réseau de télévision.

Découvrez la programmation Telemundo du dimanche :

La série turque “Une maison pour le bleu” il sera diffusé tous les dimanches à 19 h 00, heure de l’Est. Le mélodrame présente la participation de Beren Gökyildiz, la fille qui a volé le cœur de tous les Hispaniques avec sa participation à la telenovela « Todo Por Mi Hija ».

« Une maison pour Azul » raconte l’histoire émouvante d’Azul (Gökyıldız), une fille qui vit depuis l’âge de deux ans dans un orphelinat avec d’autres enfants abandonnés alors qu’ils tentent de trouver un foyer.

Concours de danse “C’est comme ça que tu danses” Il arrivera sur les écrans de Telemundo tous les dimanches à 20 h 00 HE. La production télévisée sera présentée par la superstar Jacky Bracamontes, avec l’animateur numérique Carlos Adyan, et un jury composé des stars Adamari López, Cristian de la Fuente et Mariana Seoane.

Le programme de deux heures mettra en vedette le meilleur de la musique et de la danse latines avec des couples célèbres en compétition pour remporter le trophée tant convoité et 200 000 $ en espèces.

Sur la piste « Así Se Baila » se feront face : Laura Flores et Gabriel Porras ; Lorenzo Méndez et Jessica Diaz ; Gregorio Pernia et Luna Pernia ; David Chocarro et Carolina Laursen ; Samadhi Zendejas et Adriano Zendejas ; Elyfer Torres et Polo Monarrez ; Jennifer Peña et Obie Bermúdez ; Kimberly Jiménez et Yasmany Rodríguez, et Adrián Di Monte et Sandra Itzel.

Les téléspectateurs continueront avec l’excitation de “Así Se Baila” avec “La passoire”, le programme de divertissement original animé par Aylín Mujica et Rodner Figueroa.

Le spectacle offrira non seulement un accès exclusif aux coulisses du concours de danse, mais montrera également des moments inédits de « La Casa de los Famosos », entre autres productions Telemundo.

“El Colador” proposera une heure de pur plaisir en direct avec une équipe de correspondants et d’invités spéciaux qui apporteront des défis amusants, des histoires, des interviews et un accès exclusif aux coulisses avec les stars des émissions de téléréalité de Telemundo.

Le nouveau pari de Telemundo avec Mujica et Figueroa comme présentateurs, sera diffusé tous les dimanches à 22h00, heure de l’Est.

